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25 червня 2019, вівторок, 12:22 333
Нерухомість 2019-06-25T14:30:02+03:00
Українські Новини
У Кличка обіцяють допомогти жертвам будівельної афери Войцеховського

У Кличка обіцяють допомогти жертвам будівельної афери Войцеховського

Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

Міська влада готова сприяти в отриманні необхідних дозволів, щоб ошукані вкладники Войцеховського могли самостійно закінчити будівництво свого житла.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з ініціативною групою ошуканих вкладників будівельної афери, повідомляє офіційний сайт глави КМДА.

"Я вдячний за вашу конструктивну позицію. Ми бачимо, що ви готові брати відповідальність і вчинити всі необхідні дії, що не були здійснені забудовником-аферистом. - Для легалізації  об‘єктів житла, оформлення земельних ділянок, отримання технічних умов для підключення до інженерних мереж. Для можливості добудови та введення ваших будинків в експлуатацію, - наголосив Кличко. - Ми разом, крок за кроком, вирішуємо цю проблему. Місто в конструктивній співпраці готове вам сприяти", - заявив мер Києва. 

Він дав доручення профільним заступникам вивчити питання щодо можливості зменшення фінансового навантаження на ошуканих вкладників за підключення до інженерних мереж. Мер звернувся до ініціативної групи з проханням створити "дорожню" карту, де чітко прописати етапи та терміни будівництва. Кличко також наголосив, що столична влада неодноразово зверталася і до уряду, і до депутатів Верховної ради з тим, аби вирішити питання ошуканих вкладників на законодавчому рівні. 

"Аби такі афери не повторювалися, треба змінювати законодавство. Ми маємо скористатися досвідом, що десятиліттями втілюють в інших країнах. Там реальними розпорядниками об’єктів є банки. Всі операції щодо придбання житла здійснюють тільки через фінансові установи, чим мінімізують ризики втратити інвестиції у житло", - підкреслив мер столиці. 

Під час зустрічі активісти також зазначили, що їх проблему деякі політичні сили намагаються використати в своїх цілях. Зокрема, напередодні парламентських виборів деякі кандидати в депутати підбурюють людей до різноманітних акцій, аби отримати свої сумнівні дивіденди.

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