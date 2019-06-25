Використовуючи марку “Корвалол“ фармфірма “Дарниця“ грубо порушує права інтелектуальної власності “Фармак", - експерт

У Національній академії правових наук України відзначають порушення фармацевтичною фірмою “Дарниця“ прав інтелектуальної власності компанії “Фармак" на торгову марку “Корвалол".

Про це йдеться в публікації видання Деньги.иа з посиланням на заступника директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Олександра Дорошенка.

"Хочу відзначити, що додавання до назви препарату імені виробника (наприклад, “Корвалол-Дарниця“) також є порушенням конкурентного законодавства і порушує права споживачів. Адже коли людина заходить в аптеку, питає конкретний препарат, без вказівки на його виробника. Тому що люди прекрасно знають цей препарат вже багато десятиліть саме під такою назвою - "Корвалол", - сказав Дорошенко.

При цьому втрати компанії “Фармак“ через використання ТМ “Корвалол“ компанією “Дарниця“ оцінюються десятками мільйонів гривень щорічно.

Судові спори між фармкомпаніями “Фармак» і “Дарниця“ щодо права на використання торгової марки “Корвалол Corvalolum“ тривають понад 13 років. У 2005 році “Дарниця“ зареєструвала ліки з використанням цієї назви і переконана, що торговий бренд вже давно увійшов у загальне вживання, а його нібито монополізація “Фармаком“ обмежить права інших учасників ринку. Однак виробляти препарат під цією назвою в Україні (і в ряді інших країн), має право тільки компанія “Фармак“, яка отримала свідоцтво Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на цю торгову марку в 1996 році (за заявкою 1993 року).

"Препарат "Корвалол був розроблений ще в 1959 році на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. М. В. Ломоносова. З 1991 року єдиним виробником ліків на пострадянському просторі стала компанія „Фармак“, що є правонаступником згаданого заводу. А в 1996 році компанія отримала свідоцтво на торгову марку „Корвалол“. При цьому торгова марка “Корвалол“ захищена в 14 країнах Європи і Середньої Азії. Таким чином, тільки „Фармак“ має право проводити препарат під цією торговою маркою в Україні і за кордоном", - зазначив директор з правового забезпечення ПАТ “Фармак“ Дмитро Таранчук.

Зараз спір за ТМ “Корвалол“ - на фінішній прямій, і рішення Верховного суду стане вирішальним - або захищающим права дійсного правовласника, або ж навпаки - прецедентом щодо відмови захищати права інтелектуальної власності. При цьому несправедливе судове рішення за такої знакової для українського правового поля спору, як битва за ТМ “Корвалол“, може стати негативним прецедентом для розвитку недобросовісної конкуренції в Україні, це суттєво відтягне країну на роки назад, уповільнити інтеграцію України в європейське співтовариство, посприяє зниженню інтересу з боку інвесторів до України.