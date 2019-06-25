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25 червня 2019, вівторок, 11:41 10
Життя 2019-06-25T11:50:27+03:00
Українські Новини
У німецькому місті жителі скупили все пиво, щоб воно не дісталося ультраправих активістів

У німецькому місті жителі скупили все пиво, щоб воно не дісталося ультраправих активістів

Німці скуповують пиво в місті Остриць. Фото: bbc.com
Німці скуповують пиво в місті Остриць. Фото: bbc.com

У Німеччині, в місті Остриць (населення 2,5 тисячі чоловік) на кордоні з Польщею кожен рік проходить неонацистський музичний фестиваль "Щит і меч" (Schild und Schwert, скорочено — SS). 21 червня понад 600 ультраправих активістів приїхали в місто на захід, але місцеві жителі залишили їх без пива. Про це повідомляє ВВС.

Боротьба з алкоголем на Schild und Schwert розпочалася ще раніше. Суд Дрездена заборонив вживання алкоголю на фестивалі, пославшись на те, що п'яні відвідувачі "збільшать ризик насильства" в Остриці. Традиційно туди приїжджають не тільки неонацисти, але активісти з контр-акціями. Організатори Schild und Schwert намагалися переконати суд, що навіть з алкоголем фестивалі проходили мирно, але заборона залишили в силі.

В день фестивалю поліція вилучила понад 4,2 тисяч літрів пива і ще більше 200 літрів міцного алкоголю. Але жителі Остриця зазначили, що дії поліції не врахували супермаркети: при бажанні неонацисти могли спокійно зайти в магазин далеко від фестивалю і купити собі що завгодно. Тоді городяни провели акцію "Ніякого пива нацистам" — вони скупили більше 200 ящиків пива в супермаркетах і забрали по домівках.

"Ми хотіли "осушити" неонацистів. Це наш знак того, що ми проти фестивалю", — відзначив один з активістів газеті Bild. Скільки на це пішло грошей, він не розповів. Але оголосив, що після фестивалю Schild und Schwert вони проведуть своє свято, де і відкриють скуплене пиво.

А фестивалі у Німеччині і справді веселі - ось, наприклад, раніше в Німеччині на фестиваль хеві-металу протягнули пивопровод.

А ось українці випивають за рік в три рази менше пива, ніж чехи.

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