Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування

Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, в якому показав як працюють у столиці інспектори з паркування. Про це повідомляється на сайті Кличко.

"На вулиці Києва вже вийшли інспектори з паркування. Вони знаходять автомобілі, припарковані на зупинках громадського транспорту або в зоні дії знака про заборону паркуватися, і поки виписують попередження і проводять з порушниками профілактично-роз'яснювальні бесіди або залишають пам'ятку про правила паркування в столиці. Проте зовсім скоро тих, хто порушує правила паркування, каратимуть гривнею", - написав мер.

Кличко зазначив, що максимальний штраф складе 510 гривень. Авто ж будуть відправляти на штрафмайданчик.

"До речі, за транспортування автомобіля і його перебування на штрафмайданчику теж доведеться заплатити. Тому, буде коштувати недбала парковка чимало", - підкреслив Кличко.