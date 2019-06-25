Льовочкін вимагає від Гройсмана повернути фінансування охорони здоров'я на рівень 5% ВВП

Останніми роками спостерігається поступове зниження в реальному вираженні фінансування лікарень. Із 2013 року номінально обсяг коштів для лікарень збільшився, але в доларовому еквіваленті він скоротився наполовину.

Про це написав народний депутат від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Сергій Льовочкін у запиті до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, повідомляє офіційний сайт фракції.

"Вимагаю невідкладно вжити комплекс системних заходів щодо кардинального поліпшення ситуації в системі охорони здоров'я, який би, серед іншого, передбачав підвищення бюджетного фінансування охорони здоров'я до рівня не менше 5% від ВВП, припинення скорочення мережі медичних закладів, особливо в сільській місцевості, відновлення нормальної роботи екстреної медичної допомоги, істотне підвищення рівня зарплат медичних працівників, усунення дефіциту медпрепаратів, що закуповуються під держпрограми за бюджетні кошти, рішучі та ефективні протиепідемічні дії, запровадження системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування тощо", – написав політик.

Сергій Льовочкін нагадав, що в 2017 році поріг гарантованого фінансування охорони здоров'я був на законодавчому рівні знижений наполовину (з 10% національного доходу до не менше 5% ВВП). У 2018 році бюджетні видатки на охорону здоров’я склали 3,3% ВВП, а в 2019 році вони заплановані лише на рівні 3,1% ВВП. Але навіть цей знижений рівень не виконується урядом – за підсумками 4 місяців 2019 року фінансування охорони здоров'я із загального фонду держбюджету склало лише 86% від плану на період.

"Вітчизняні лікарні недоотримують медикаменти, оскільки бюджетні витрати на їх закупівлю постійно скорочують. Згідно зведеного бюджету 2013 та 2018 років, питома вага фінансування медикаментів від загального обсягу коштів, що виділяються на охорону здоров'я, знизилась з 13% до 9,5%. І це враховуючи, що фінансування статті "медикаменти" і без того становить не більше 10% від потреби лікарень. Внаслідок цього громадяни змушені самостійно купувати ліки в аптеках, де ціни постійно зростають. Так, за 2013-2018 роки вони подорожчали на 126%, і нинішнього року це зростання продовжилось", – говориться у запиті.

Також Сергій Льовочкін зауважив, що програма компенсації населенню частини вартості ліків недофінансована як мінімум в 5 разів – виділено 1 млрд грн замість необхідних 5 млрд грн. Однак навіть ці кошти профінансовані менш ніж на 17% від плану на перші 4 місяці поточного року.

"Доступність медичної допомоги для громадян зменшується також через постійне скорочення мережі медичних закладів. Зокрема, з 2013 по 2018 роки кількість медустанов, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, скоротилась на 26%. Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів з 2014 року – на 5%. На вторинному і третинному рівні кількість лікарняних установ скоротилась на 22%, а в тих лікарнях, що залишаються, – скорочуються койко-місця", – додав народний депутат від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ.