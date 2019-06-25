По Троєщині від ЗЕ йде співвласник скандальної компанії забудовника Артем Дубнов, - Голобуцький

За 213 виборчому округу на Троєщині від партії "Слуга народу" балотується довірена особа екс-заступника архітектора Києва часів Попова Андрія Вавріша.\r\nПро це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Голобуцький.\r\n"Ось читаю Сергія Лещенка про те як він обурений командою ЗЕ. Він звичайно своєрідні товариш, але він правий. Команда ЗЕ намагається осідлати київські потоки. Вавриш замість Столара – це реальність. Все більше фактів говорить про те, що Вавриш доклав руку до формування списку кандидатів по мажоритарці в Києві. Вони звичайно трохи хитріше діють, йдуть не директора будівельних компаній, але тим не менш особи пов'язані зі скандальними забудовниками", - пише він.\r\nВ якості прикладу політолог призводить округ на Троєщині, де від пропрезидентської партії балотується забудовник, близький до іншому забудовника - Андрію Вавриша.\r\n"По 213 округу йде такий собі симпатичний стоматолог Артем Дубнов. Все на перший погляд супер. Але, починаєш трохи глибше дивитися і що бачиш? Артем Дубнов є співзасновником компанії ТОВ "Просперитатис" (код: 39706861, вид діяльності: купівля та продаж нерухомості). І ось тут найцікавіше. Ця компанія в свою чергу є одним із замовників будівництва ЖК Scandia. Заплановано будівництво 65 будинків. Якщо трохи погуглити, то можна дізнатися, скільки кримінальних справ пов'язано з цим об'єктом і з цією компанією, і як броварські активісти боролися з цим будівництвом. А так все відмінно. Всі суцільні #Слугинарода", - написав він.\r\nРаніше, "Страна" з посиланням на свої джерела повідомляла, що Андрій Вавриш дружить з головою Адміністрації Президента Андрієм Богданом.\r\n"Концепцію нового Офісу президента в офіційному ролику команди Зеленського представляв київський забудовник, глава компанії SAGA Development і друг глави АП Андрія Богдана – Андрій Вавриш. Він сам багато будує в центрі, причому, до ряду його об'єктів "є питання", - зазначає "Страна".\r\nЯк стверджує журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації в 2010-2015 рр Андрій Вавріш допоміг Петру Порошенку змінити цільове призначення землі "Ленкузні", що дозволяє розпочати тут будівництво житла. І в подяку отримав від колишнього президента невелику ділянку (близько 3% території заводу), який Вавриш зараз і забудовує в якості РК Rybalsky.