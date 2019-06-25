По Троєщині від ЗЕ йде співвласник скандальної компанії забудовника Артем Дубнов, - Голобуцький

За 213 виборчому округу на Троєщині від партії "Слуга народу" балотується довірена особа екс-заступника архітектора Києва часів Попова Андрія Вавріша.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Голобуцький.

"Ось читаю Сергія Лещенка про те як він обурений командою ЗЕ. Він звичайно своєрідні товариш, але він правий. Команда ЗЕ намагається осідлати київські потоки. Вавриш замість Столара – це реальність. Все більше фактів говорить про те, що Вавриш доклав руку до формування списку кандидатів по мажоритарці в Києві. Вони звичайно трохи хитріше діють, йдуть не директора будівельних компаній, але тим не менш особи пов'язані зі скандальними забудовниками", - пише він.

В якості прикладу політолог призводить округ на Троєщині, де від пропрезидентської партії балотується забудовник, близький до іншому забудовника - Андрію Вавриша.

"По 213 округу йде такий собі симпатичний стоматолог Артем Дубнов. Все на перший погляд супер. Але, починаєш трохи глибше дивитися і що бачиш? Артем Дубнов є співзасновником компанії ТОВ "Просперитатис" (код: 39706861, вид діяльності: купівля та продаж нерухомості). І ось тут найцікавіше. Ця компанія в свою чергу є одним із замовників будівництва ЖК Scandia. Заплановано будівництво 65 будинків. Якщо трохи погуглити, то можна дізнатися, скільки кримінальних справ пов'язано з цим об'єктом і з цією компанією, і як броварські активісти боролися з цим будівництвом. А так все відмінно. Всі суцільні #Слугинарода", - написав він.

Раніше, "Страна" з посиланням на свої джерела повідомляла, що Андрій Вавриш дружить з головою Адміністрації Президента Андрієм Богданом.

"Концепцію нового Офісу президента в офіційному ролику команди Зеленського представляв київський забудовник, глава компанії SAGA Development і друг глави АП Андрія Богдана – Андрій Вавриш. Він сам багато будує в центрі, причому, до ряду його об'єктів "є питання", - зазначає "Страна".

Як стверджує журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації в 2010-2015 рр Андрій Вавріш допоміг Петру Порошенку змінити цільове призначення землі "Ленкузні", що дозволяє розпочати тут будівництво житла. І в подяку отримав від колишнього президента невелику ділянку (близько 3% території заводу), який Вавриш зараз і забудовує в якості РК Rybalsky.