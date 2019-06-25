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25 червня 2019, вівторок, 10:46 8
Силові структури 2019-06-25T11:59:01+03:00
Українські Новини
Випускний в Академії Нацгвардії провели під пісню Газманова "Офіцери, росіяни"

Випускний в Академії Нацгвардії провели під пісню Газманова "Офіцери, росіяни"

Національна гвардія почала службове розслідування за фактом виконання пісні "Офіцери" російського співака Олега Газманова на випускному Національної академії Нацгвардії в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацгвардії, передають Українські Новини.

"Командувач Національної гвардії України Микола Балан ініціював проведення службового розслідування за фактом використання гвардійцями пісні, яка популяризує російських військових. У засобах масової інформації протягом вихідних в мережі були публікації про використання російської пісні під час святкування випуску однієї з груп Національної академії Національної гвардії України", - сказано в ньому.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація та відео, на якій помітно, як випускники Академії Нацгвардії танцюють на випускному під пісню Газманова "Офіцери".

Як повідомляли Українські Новини, митники не пустили російського співака Олега Газманова до Литви.

Газманов відіграв концерт у окупованому Донецьку, на черзі Луганськ.

Зате ось раніше соцмережі висміяли Газманова за критику Beatles.

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