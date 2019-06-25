Насалик звільнив директора шахти, як тільки той відмовився працювати через сусіда Кропачова

Олексій Райчев замінив Сергія Сивцова на посаді голови комісії з реорганізації ДП "Шахта ім. Сургая". Про це йдеться в наказі міністра енергетики та вуглепрому Ігоря Насалика від 21 червня, копія якого є в розпорядженні "Наших грошей".

Райчев до 2018 року очолював ДП "вк "Краснолиманська", у пластах якого видобуває вугілля ТОВ "Краснолиманський" Віталія Кропачоува. Кропачова в останні роки називали "смотрящим" за вугільною галуззю від групі Ігоря Кононенка (БПП).

Міністр Насалик (БПП) звільнив Сивцова через кілька годин після того, як той уклав угоду на поставку вугілля державної шахти безпосередньому споживачу. За даними представника президента в Кабміні Андрія Геруса, до того шахта ім. Сургая постачала вугілля приватній фірмі-посереднику і мала борги по зарплатах перед шахтарями.

На початку 2019 року таким посередником було ТОВ "Шахтарськтранс". Про це свідчить рішення Красноармійського суду Донецького суду по справі про крадіжки вугілля. Громадянин на станції "Вдале" вкрав з поїзда п'ять мішків вугілля, яке відправляли з "Шахти ім. Сургая" для збагачення "Прат "ЦЗФ «Мирноградська", але при цьому власником вугілля було зазначено ТОВ "Шахтарськтранс". Злодій отримав 4 місяці арешту.

Засновником ТОВ "Шахтарськтранс" є Віктор Медведєв, який прописаний в Торезі в одному будинку з Віталієм Кропачевим. Також Кропачову належить збагачувальна фабрика "Мирноградская", якою шахта ім. Сургая оплачувала збагачення вугілля. "Шахтарськтранс" у 2018 році був обраний постачальником вугілля для державного ПАТ "Центренрего".

Крім поставок вугілля фірми Кропачова контролюють і тендери ДП "Шахта ім. Сургая". Зараз найбільшим тендерним переможцем є ТОВ "Сани Україна"(218,66 млн грн. у 2019 році). Раніше найбільші підряди отримало ТОВ "Донэнергоэкспорт" (363,30 млн грн. у 2018 році). НАБУ вже два роки розслідує справу щодо "Доненергоекспорта" і ряду інших фірм з групи Кропачова щодо розкрадань на шахтарських тендерах.