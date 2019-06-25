На складах ТЕС ДТЕК 1 млн тонн вугілля

Станом на 24 червня запаси вугілля на складах теплових електростанцій ДТЕК Енерго становлять 967 тис. т вугілля. Всі доступні до експлуатації блоки ДТЕК знаходяться в роботі.

Про це заявили в прес-службі компанії ДТЕК Енерго, пише Оглядач.

"На наших складах зараз 967 тис. т вугілля, в тому числі марки М – 826 тис. т вугілля марки А – 141 тис. т вугілля. Станом на 24.06 всі доступні до експлуатації блоки ДТЕК знаходяться в роботі", - підкреслюють в ДТЕК.

У компанії відзначають, що з вересня 2017 року ДТЕК реалізує програму по зниженню залежності в імпортному вугіллі, що складається з трьох ключових кроків. Крок №1 – переклад блоків з антрациту на газове вугілля. Крок №2 – забезпечення ТЕС вугіллям українського видобутку. І крок №3 – модернізація потужностей ТЕС для ефективної та безперебійної роботи.

"Наша мета – незалежність України, і за 14 років роботи компанія інвестувала в розвиток енергетики понад $9,2 млрд. Ми продовжуємо переводити блоки ТЕС з використання імпортного антрациту на українське газове вугілля. Ми вже перевели чотири блоки Придніпровської ТЕС, це дозволяє станції працювати тільки на українському вугіллі. На черзі – Криворізька ТЕС. Ми нарощуємо видобуток вугілля – у минулому році ми здобули 24,1 млн т вугілля, що на 5,3% більше, ніж у 2017 році", - відзначили в компанії.

ДТЕК відзначають, що ТЕС компанії повністю забезпечені вугіллям марки Г, по антрациту є дефіцит.

"Ми повністю забезпечені вугіллям марки Р. По антрациту є певний дефіцит. Компанія розглядає варіанти вирішення проблеми - закупівля вугілля за кордоном і перехід блоків антрацитових станцій на природний газ", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше НЕК Укренерго заявила, що в останні два тижні в Україні зафіксовано рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності становив 17 935 МВт.