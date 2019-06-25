Держава має контролювати митницю та податки, щоб всі підприємці були в рівних умовах, - Василь Хмельницький

На Форумі розвитку малого та середнього підприємництва, який пройшов у Києві 22 червня, засновник інвестиційної групи UFuture заявив, що задля успіху України та її інвестиційної привабливості всі бізнесмени мають працювати “по-білому”.

“Є чорний, є сірий і білий бізнес. Держава має допомагати створювати рівні умови для всіх підприємців. Тому що, якщо я працюю “по-білому”, а 50% моїх конкурентів працює “по-чорному” і не платить податки, то як я можу з ними конкурувати? Я за те, щоб держава більше контролювала митницю, податки, щоб всі працювали по закону, тоді це буде ефективно” – сказав Василь Хмельницький на панелі дискусії “Інвестиції. Як залучити гроші.”

Інші учасники дискусії - екс-заступниця Міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська та представники бізнесу Віталій Антонов та Сергій Васьков також закликали малий і середній бізнес виходити з тіні, адже в довгій перспективі це вигідніше. Іноземні інвестори будуть вкладати гроші в український бізнес, тільки якщо всі документи оформлені належним чином.

"Тіньова економіка – джерело всіх наших проблем. Вона знищує країну", – резюмував засновник OKKO Group Віталій Антонов, президент Концерну "Галнафтогаз".

На Форумі зібралися близько 800 учасників - представників малого та середнього бізнесу в Україні.

Василь Хмельницький є засновником інвестиційної групи UFuture, до складу якої входять девелоперська компанія UDP, що спеціалізується на великих інфраструктурних проектах, другий найбільший в країні міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського, національний оператор зовнішньої реклами "РТМ-Україна", індустріальний парк "Біла Церква".

Група також включає інноваційні бізнеси, такі як компанія UDP Renewables, яка створює під ключ і розвиває під власним керуванням сонячні електростанції, фармацевтична компанія "Біофарма", інноваційні парки UNIT.City і LvivTech.City. UFuture підтримує соціальні проекти в галузі освіти та економіки, серед яких Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), Школа малого і середнього підприємництва, інноваційна школа програмування UNIT.Factory, Лін Інститут України.