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24 червня 2019, понеділок, 21:43 24
Вибори 2019-06-24T23:27:22+03:00
Українські Новини
Бойко звинуватив владу у спробі через суд скасувати реєстрацію його платформи на виборах

Бойко звинуватив владу у спробі через суд скасувати реєстрацію його платформи на виборах

Лідер політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", депутат Ради Юрій Бойко звинуватив владу у спробі через суд скасувати реєстрацію його платформи на виборах у Верховну Раду.

Про це йдеться в повідомленні партії.

"Сьогодні, представники старої і нової влади, які вступили в змову,  подали черговий позов з метою перешкодити участі Юрія Бойка у виборах. Політичні шахраї звернулися в Шостий Апеляційного Адміністративного Суду з вимогою скасувати рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію Бойка Юрія Анатолійовича кандидатом в народні депутати за виборчим списком політичної партії "Опозиційна платформа — За життя", - йдеться в заяві.

Бойко вважає причиною таких дій супротивників зростання підтримки його партії громадянами України.

"Наші конкуренти не можуть змиритися з високою довірою громадян особисто до Юрія Бойка, як співголови Опозиційної платформи — За життя і кандидату на посаду прем'єр-міністра України. Їх дії доводять тільки одне — ми єдина опозиційна партія в Україні", - йдеться в повідомленні партії.

Також "Опозиційна платформа — За життя" вважає, що жодних правових підстав для відмови у реєстрації Бойка кандидатом у депутати не існує.

"Ми знаємо, в чиїх інтересах діють донощики і аферисти. Ще раз підкреслюємо їх жалюгідні спроби перешкодити діяльності нашої партії приречені на провал. Ми будемо продовжувати боротьбу за права та інтереси українських громадян", - повідомили в партії.

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