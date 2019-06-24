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24 червня 2019, понеділок, 21:03 11
Силові структури 2019-06-24T21:11:04+03:00
Українські Новини
Відео дня: видовищні змагання протитанкових ракет і залпи артилерії в ООС

Відео дня: видовищні змагання протитанкових ракет і залпи артилерії в ООС

У районі ООС українські військовослужбовці провели яскраві змагання протитанкових керованих ракет з залпами артилерії.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил, публікуючи відповідне відео на YouTube-каналі.

"У районі проведення операції об'єднаних сил проведені змагання на кращий бойовий розрахунок ПТРК і бойовий розрахунок протитанкових гармат", - сказано в повідомленні.

На відео зафіксовані вражаючі кадри практичних пусків протитанкових ракет і залпів артилерії.

Як повідомляли Українські Новини, на Рівненському військовому полігоні пройшли видовищні артилерійські навчання з бойовою стрільбою. Також ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А". Крім того, у Дніпропетровській області на полігоні пройшли бойові навчання, під час яких гармаші особового складу 55 oabr Сухопутні війська ЗС виконували вправи з бойової стрільби.

Крім того, морські піхотинці і артилеристи успішно відстояли морське узбережжя від умовного противника. Раніше тактична авіація і протиповітряна оборона ВСУ провели видовищні навчання.

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