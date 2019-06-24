Фото дня: у Казахстані прогриміли потужні вибухи на складах з боєприпасами

24 червня на сховище поблизу міста Арись на півдні Казахстану сталася пожежа, вибухнули боєприпаси. Одна людина загинула, десятки поранені. Яким Туркестанської області оголосив надзвичайну ситуацію, з міста евакуйовано десятки тисяч людей.

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв повідомив, що пожежа на військовому складі в місті Арись Туркестанської області спалахнула вранці, здетонували боєприпаси. Причини пожежі залишаються нез'ясованими, кажуть в Міноборони, пише "Радіо Азаттик".

Яким області Умірзак Шукеєв повідомив про одного загиблого. За відомостями влади, в машину чоловіка, який намагався залишити район, де гримлять вибухи, потрапив снаряд. Чоловік загинув. Влада попереджає, що ситуація в Арись залишається небезпечною, оскільки вибухи тривають і можуть відбуватися ще кілька днів.

Раніше Шуке оголосив надзвичайну ситуацію в регіоні, повідомивши про розпочату евакуації людей з міста з населенням близько 43 тисяч осіб.

Заступник міністра оборони Тимур Дандібаєв раніше заявив, що пожежники намагаються загасити пожежу, викликану вибухом на складі.

25 осіб, в тому числі п'ятеро дітей, доставлено в лікарню в Шимкенті, троє госпіталізованих у тяжкому стані поміщені в реанімацію.

Крім того, в Отирарській районній лікарні надано допомогу 34-м постраждалим через вибухи.

Вибухи на території військових об'єктів в Арись відбувалися і раніше.

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня 2018 у Чернігівській області на військових складах прогримів вибух.

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