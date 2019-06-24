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24 червня 2019, понеділок, 20:52 8
Азія 2019-06-24T21:05:42+03:00
Українські Новини
Фото дня: у Казахстані прогриміли потужні вибухи на складах з боєприпасами

Фото дня: у Казахстані прогриміли потужні вибухи на складах з боєприпасами

Вибухи в місті Арись. Фото HolaNews
Вибухи в місті Арись. Фото HolaNews

24 червня на сховище поблизу міста Арись на півдні Казахстану сталася пожежа, вибухнули боєприпаси. Одна людина загинула, десятки поранені. Яким Туркестанської області оголосив надзвичайну ситуацію, з міста евакуйовано десятки тисяч людей.

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв повідомив, що пожежа на військовому складі в місті Арись Туркестанської області спалахнула вранці, здетонували боєприпаси. Причини пожежі залишаються нез'ясованими, кажуть в Міноборони, пише "Радіо Азаттик".

Яким області Умірзак Шукеєв повідомив про одного загиблого. За відомостями влади, в машину чоловіка, який намагався залишити район, де гримлять вибухи, потрапив снаряд. Чоловік загинув. Влада попереджає, що ситуація в Арись залишається небезпечною, оскільки вибухи тривають і можуть відбуватися ще кілька днів.

Раніше Шуке оголосив надзвичайну ситуацію в регіоні, повідомивши про розпочату евакуації людей з міста з населенням близько 43 тисяч осіб.

Заступник міністра оборони Тимур Дандібаєв раніше заявив, що пожежники намагаються загасити пожежу, викликану вибухом на складі.

25 осіб, в тому числі п'ятеро дітей, доставлено в лікарню в Шимкенті, троє госпіталізованих у тяжкому стані поміщені в реанімацію.

Крім того, в Отирарській районній лікарні надано допомогу 34-м постраждалим через вибухи.

Вибухи на території військових об'єктів в Арись відбувалися і раніше.

 
 
 
 
 
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24 июня 2019 г. навсегда войдёт в историю современного Казахстана, как день, лишний раз жёстко подтверждающий #коррумпированность, #безразличие, #халатность, #безответственность, #беспредел и #пофигизм в силовом блоке страны. Это уже 4-случай взрыва за последние 10 лет, в каждом из которых были жертвы и множество пострадавших. Но никаких выводов сделано не было. А зачем?! Это же не коснулось "своих", а до пострадавших людей - по барабану 😖 Нам не нужен враг, мы сами себя уничтожаем 😔 . Ужасная #трагедия с очередными жертвами. 45.000 арысовцев были вынуждены спешно покинуть свои дома. А сколько детей отлучились от своих родителей, это просто псц 😩 . Сколько ещё нужно подобных происшествий, чтобы власти наконец обратили внимание на системные проблемы в этой сфере и стали их решать, а не заниматься распилом? 🤬 #арыс #арысь #взрыв #взрывварысе #казахстан #ужас #гриб #катастрофа

Публикация от Dos-Ali (@dos_ali)

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня 2018 у Чернігівській області на військових складах прогримів вибух.

Раніше в Балаклії знову загорівся військовий арсенал.

26 вересня 2017 року Вінницькій області сталася пожежа на території арсеналу Міноборони у Калинівці.

 

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