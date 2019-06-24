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24 червня 2019, понеділок, 18:51 9
Події 2019-06-24T19:45:01+03:00
Українські Новини
Суд засудив до 4,5 років ув'язнення винного у неправдивому повідомленні про замінування лікарні у Волинській о

Суд засудив до 4,5 років ув'язнення винного у неправдивому повідомленні про замінування лікарні у Волинській області

Апеляційний суд Волинської області засудив до 4,5 років тюремного ув'язнення 39-річного чоловіка, якого визнали винним у неправдивому повідомленні про замінування Волинської обласної клінічної лікарні. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Волинської області, передають Українські Новини.

11 квітня 2018 року нетверезий чоловік повідомив по телефону лінію «102» про замінування і підготовці вибуху в Волинській обласній клінічній лікарні.

У зв'язку з цим була проведена евакуація медичних працівників і пацієнтів лікувального закладу.

Інформація про підготовку вибуху не підтвердилася.

Вибухівка виявлена не була.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Особистість «мінера» встановили відразу.

Під час затримання зловмисника правоохоронцями ввечері того ж дня він розбив телефон одного зі співробітників поліції і наніс тілесні ушкодження іншому.

Визнавши чоловіка винним, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

Однак зловмисник не погодився з таким покаранням і оскаржив його в апеляційному порядку, домагаючись встановлення випробувального терміну.

Оскаржили вирок і прокурори.

Суд залишив апеляційну скаргу обвинуваченого без задоволення. Його взяли під варту в залі суду.

Як повідомляло агентство, Ковельський міськрайонний суд Волинської області засудив до 2,5 років ув'язнення з випробувальним терміном 1 рік 22-річного чоловіка, якого визнали винним у неправдивому повідомленні про мінування сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Ковелі (Волинська область).

Рожищенський районний суд Волинської області засудив до 3 років тюремного ув'язнення з випробувальним терміном 1 рік громадянина, якого визнали винним у неправдивому повідомленні про замінування автостанції у Волинській області.

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