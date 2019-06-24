Суд засудив до 4,5 років ув'язнення винного у неправдивому повідомленні про замінування лікарні у Волинській області

Апеляційний суд Волинської області засудив до 4,5 років тюремного ув'язнення 39-річного чоловіка, якого визнали винним у неправдивому повідомленні про замінування Волинської обласної клінічної лікарні. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Волинської області, передають Українські Новини.\r\n11 квітня 2018 року нетверезий чоловік повідомив по телефону лінію «102» про замінування і підготовці вибуху в Волинській обласній клінічній лікарні.\r\nУ зв'язку з цим була проведена евакуація медичних працівників і пацієнтів лікувального закладу.\r\nІнформація про підготовку вибуху не підтвердилася.\r\nВибухівка виявлена не була.\r\nЗа даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.\r\nОсобистість «мінера» встановили відразу.\r\nПід час затримання зловмисника правоохоронцями ввечері того ж дня він розбив телефон одного зі співробітників поліції і наніс тілесні ушкодження іншому.\r\nВизнавши чоловіка винним, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі.\r\nОднак зловмисник не погодився з таким покаранням і оскаржив його в апеляційному порядку, домагаючись встановлення випробувального терміну.\r\nОскаржили вирок і прокурори.\r\nСуд залишив апеляційну скаргу обвинуваченого без задоволення. Його взяли під варту в залі суду.\r\nЯк повідомляло агентство, Ковельський міськрайонний суд Волинської області засудив до 2,5 років ув'язнення з випробувальним терміном 1 рік 22-річного чоловіка, якого визнали винним у неправдивому повідомленні про мінування сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Ковелі (Волинська область).\r\nРожищенський районний суд Волинської області засудив до 3 років тюремного ув'язнення з випробувальним терміном 1 рік громадянина, якого визнали винним у неправдивому повідомленні про замінування автостанції у Волинській області.