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24 червня 2019, понеділок, 18:42 11
Силові структури 2019-06-24T19:45:01+03:00
Українські Новини
В Кіровоградській області головного фіскала підозрюють у продажу секретної інформації про учасників АТО

В Кіровоградській області головного фіскала підозрюють у продажу секретної інформації про учасників АТО

Начальник відділу ГУ ГФС продавав секретну інформацію. Фото: СБУ
Начальник відділу ГУ ГФС продавав секретну інформацію. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала начальника відділу податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) в Кіровоградській області за підозрою у продажу секретної інформації про учасників АТО і військових частинах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Співробітники Служби безпеки України в рамках протидії корупції викрили у систематичних хабарях начальника відділу обслуговування платників податків та надання адміністративних послуг одного з підрозділів податкової інспекції Головного управління ДФС в Кіровоградській області. Оперативники спецслужби встановили, що чиновник за різні суми неправомірної вигоди продавав інформацію із закритих баз даних стосовно військовослужбовців, в тому числі учасників АТО. Також зловмисник збував відомості про підрядників, які проводять ремонтні роботи на територіях військових частин в регіоні", - сказано в ньому.

Співробітники СБУ задокументували кілька фактів протиправної діяльності податківця.

Правоохоронці затримали чиновника на одній з міських вулиць недалеко від робочого місця після одержання чергової суми хабара та передачі флеш-носії з конфіденційною інформацією.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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Раніше двоє киян зламали і продали базу цінних паперів і бірж США.

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