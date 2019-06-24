Троєщина протестує проти будівництва сміттєвого заводу, - ЗМІ

Мешканці Деснянського району виступили проти будівництва сміттєпереробного заводу на Троєщині, повідомляє "Уніан".

Земля під ці потреби була виділена Київрадою ще в 2008 році, але до сьогоднішнього дня громадських слухань з цього питання в районі не проводилося.

"Жодних громадських слухань з цього питання не було. Я живу за адресою Цвєтаєва, 8 і завод у разі будівництва буде виходити на мої вікна", - стверджує мешканець Деснянського району Володимир Зайченко, повідомляє Еспрессо ТБ.

Троєщина протестує проти будівництва сміттєвого заводу. Фото: "Уніан"

Мешканці Троєщини збирають підписи для петиції з тим, щоб в їх районі не будувався сміттєпереробний завод. Заяви чиновників про те, що завод буде знаходитися в іншому місці, вважають популізмом перед парламентськими виборами. На сьогоднішній момент зібрано понад тисячу підписів.

"Звозитимуть відходи з усього міста, і ми бачимо великий ризик, що навколо може з'явитися і стихійне звалище. Завод буде будуватися недалеко від мого дому, і я не хочу, щоб наш житловий масив був завалений сміттям", - говорить Лідія Козаченко.

Нагадаємо, про будівництво сміттєпереробного заводу на Троєщині стало відомо на початку червня - про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Згодом він спростував свої слова про те, що завод буде будується саме за цією адресою, проте документальних підтверджень його словами немає. 21 червня в КМДА був підписаний меморандум з французьким інвестором щодо будівництва сміттєпереробного заводу в столиці. У столиці за рік накопичується 1,2 млн тонн сміття. У 2018 році на проектну документацію для будівництва заводу виділили 1 млн грн і навіть обрали територію - Деснянський район. У рекламному буклеті про розвиток міста на 2019-2021 року також зазначено цю локацію як місце потенційного будівництва.