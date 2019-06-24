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24 червня 2019, понеділок, 18:01 192
Судова влада 2019-06-24T19:15:02+03:00
Українські Новини
ДБР попередило розтрату працівниками "Київського бронетанкового" 9 млн гривень бюджетних коштів, – Варченко

ДБР попередило розтрату працівниками "Київського бронетанкового" 9 млн гривень бюджетних коштів, – Варченко

Київський бронетанковий завод. Фото: argumentua.com
Київський бронетанковий завод. Фото: argumentua.com

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Варченко повідомила, що слідчі Бюро змогли попередити розтрату державних коштів службовими особами державного підприємства (ДП) "Київський бронетанковий завод" на суму більше 9 млн гривень.

Про це вона заявила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Слідчими Управління з розслідування військових злочинів Державного бюро розслідувань, в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, попереджено розтрату державних коштів службовими особами ДП "Київський бронетанковий завод" на суму більше 9 млн гривень", – написала Ольга Варченко.

За її словами, було встановлено, що службові особи ДП "Київський бронетанковий завод" 30.07.2018 року уклали договір поставки з ТОВ "Торговий дім "Партсет", в рамках якого, під виглядом нових, було фактично здійснено поставку комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки, які вже були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

"Указаний договір укладено 30.07.2018 на суму 3,8 млн гривень, при цьому тендер на поставку проведений лише 10.08.2018, тобто через 11 днів, під час якого серед чотирьох учасників встановлено переможця саме ТОВ "Торговий дім "Парсет", який запропонував аналогічну суму. Тобто, договір поставки на відповідну суму був укладений раніше проведеного тендеру, що вказує на фіктивністьпроведення процедури закупівлі", – пояснила перший заступник директора ДБР.

Вона повідомила, що у подальшому в рамках вказаного договору були підписані додаткові специфікації, внаслідок чого сума договору збільшилась до 9,14 млн гривень.

"ДП "Київський бронетанковий завод" оплату за вказані запчастини в сумі 9,14 млн гривень не здійснило, при цьому відповідно до інформації ДФС було подано звітність про поставку товарів на вказану суму. Досудове розслідування триває", – завершила Ольга Варченко.

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