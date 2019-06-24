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24 червня 2019, понеділок, 17:25 10 Документ
Кабмін 2019-06-24T19:45:02+03:00
Українські Новини
Насалик заробляє менше, ніж його заступники: які зарплати в міністерстві

Насалик заробляє менше, ніж його заступники: які зарплати в міністерстві

Ігор Насалик
Ігор Насалик

Заробітна плата міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, якого раніше захистив суд від розслідування його незаконного збагачення, за травень сстановила 28,3 тис. гривень, його заступників - від 29,5 тис. до 40,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства енергетики та вугільної промисловості на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Насалику в травні, становила 28 269 гривень, з них посадовий оклад - 14 545 гривень.

Міністру також нарахована надбавка за вислугу років у розмірі 7 273 гривні, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 2 909 гривень, надбавка за роботу з таємними документами - 2 909 гривень, індексація - 632 гривні.

Зарплата першого заступника Тетяни Максимець становила 36,5 тис. гривень, заступників Наталії Бойко - 29,5 тис. гривень, Юлії Підкоморної - 31,1 тис. гривень, Анатолія Корзуна - 40,6 тис. гривень, Михайла Близнюка - 30,4 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Насалик задекларував 3,2 млн гривень доходу за 2018 рік.

Заробітна плата Ігоря Насалика за квітень становила 33,8 тис. гривень, його заступників - від 33,4 тис. до 47,5 тис. гривень.

Раніше Генпрокуратура доручала НАБУ розслідувати декларування недостовірної інформації Насаликом.

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