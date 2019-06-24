Насалик заробляє менше, ніж його заступники: які зарплати в міністерстві

Заробітна плата міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, якого раніше захистив суд від розслідування його незаконного збагачення, за травень сстановила 28,3 тис. гривень, його заступників - від 29,5 тис. до 40,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства енергетики та вугільної промисловості на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Насалику в травні, становила 28 269 гривень, з них посадовий оклад - 14 545 гривень.

Міністру також нарахована надбавка за вислугу років у розмірі 7 273 гривні, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 2 909 гривень, надбавка за роботу з таємними документами - 2 909 гривень, індексація - 632 гривні.

Зарплата першого заступника Тетяни Максимець становила 36,5 тис. гривень, заступників Наталії Бойко - 29,5 тис. гривень, Юлії Підкоморної - 31,1 тис. гривень, Анатолія Корзуна - 40,6 тис. гривень, Михайла Близнюка - 30,4 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Насалик задекларував 3,2 млн гривень доходу за 2018 рік.

Заробітна плата Ігоря Насалика за квітень становила 33,8 тис. гривень, його заступників - від 33,4 тис. до 47,5 тис. гривень.

Раніше Генпрокуратура доручала НАБУ розслідувати декларування недостовірної інформації Насаликом.