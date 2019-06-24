На Харківщині від партії Зеленського обирається до Ради бізнес-партнер сім'ї Зайцевої, під колесами якої загибли 6 осіб, – ЗМІ

На Харківщині від партії Зеленського обирається до Ради бізнес-партнер сім'ї Зайцевої, під колесами якої загиб

У Харківській області по округу №175 політична партія "Слуга народу" висунула кандидатом у народні депутати Євгена Пивоварова 1978 року народження, який є бізнес-партнером сім'ї скандально відомого водія автомобіля Lexus Олени Зайцевої.

Про це повідомило інтернет-видання "Depo.Харків".

Як передає видання із посиланням на реєстри юридичних осіб, Пивоваров є співзасновником підприємства ТОВ "Тайфун 2000" (код ЄДРПО 30990063), що спеціалізується на виробництві продуктів харчування.

Серед інших засновників у цьому підприємстві є Василь Васильович Зайцев та Андрій Васильович Зайцев (він є керівником ТОВ "Тайфун 2000"). Особи саме з такими ж особистими даними фігурували у ЗМІ як брати скандально відомої Олени Зайцевої, яка за кермом автомобіля Lexus у жовтні 2017 року була учасницею дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у центрі Харкова, тоді загинули 6 людей. Василя Васильовича Зайцева, крім цього, за відомостями ЗМІ, на початку 2019 року за керування автомобілем у стані сп’яніння позбавили водійських прав.

Також Пивоваров є співзасновником ТОВ "Капсулар" (ЄДРПО 38128375), що за документами теж займається виробництвом продуктів харчування і в якому серед засновників так само значиться Андрій Васильович Зайцев.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" запустила процедуру постпраймериз і запропонувала громадськості перевірити кандидатів, які представлятимуть партію на виборах і пообіцяли відсікати негідних.

Як відомо, у жовтні 2017 року в центрі Харкова, на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова, сталася ДТП. Автомобіль Lexus RX350 під керуванням Зайцевої виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора та врізався у Volkswagen Touareg, що рушив на жовтий.

Позашляховик, яким управляла Зайцева, відкинуло на тротуар, де стояла група пішоходів. Внаслідок наїзду на місці загинули 5 людей. Зайцеву суд визнав винуватою і засудив до максимального терміну - 10 років позбавлення волі.