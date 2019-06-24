Кличко звільнив в. о. директора комунального підприємства "Київавтошляхміст"

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади виконуючого обов'язки директора комунального підприємства "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея за інциденту на Осокорках. Про це міський голова повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні сталася подія на Осокорках, де обсипалися шматки штукатурки на шляхопроводі і потрапили на авто, яке проїжджало під мостом. Я вважаю, що винен у цьому балансоутримувач шляхопроводу. Він повинен вчасно обстежувати об'єкти, за належний стан яких відповідає, і оперативно надавати інформацію іншим службам щодо виявлених проблем. Я звільняю виконуючого обов'язки директора КП "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея за недбале ставлення до своїх обов'язків», – підкреслив київський міський голова.

Він також додав, що доручив транспортного департаменту провести оперативну перевірку всіх інфраструктурних об'єктів в столиці та доповісти про ті споруди, що особливо потребують ремонту.

"Також я доручив Департаменту транспорту КМДА обстежити всі штучні споруди в столиці і оперативно надати інформацію про найбільш проблемних мостох з тих, де зараз проходять ремонтні роботи", – підсумував Віталій Кличко.