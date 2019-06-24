У Раді створили робочу групу з вивчення махінацій з кредитами ЄБРР в Кабміні і Нафтогазі, – Деркач

Депутати розглянуть питання розтрати чиновниками "Нафтогазу" і Кабміну європейських кредитів на закупівлю газу. Про створення робочої групи написал на сторінці в соцмережі нардеп Андрій Деркач.

За словами Деркача, група була створена на засіданні бюджетного комітету ВР.

"Витрачають наліво і направо кредитні гроші, які виділялися Європейським банком на закупівлю газу, допомагають іноземними політиками захистити їхні особливі інтереси під час видобутку газу на території України, зловживають у закупівлі і багато іншого. Щоб розібратися в тому, що накоїли у Гройсмана і Коболєва, рішенням Комітету ВР з питань бюджету була створена робоча група", - написав Деркач.

Як голова робочої групи, Деркач відправив запити на Генпрокуратуру, Кабмін, Енергетичну митницю ДФС і "Нафтогаз".

"Чекаю від них негайної реакції. На підставі отриманої інформації будемо приймати рішення про створення тимчасової слідчої комісії. Винні в крадіжці і корупції повинні "посидіти, подумати" над своїм явно незаконним поводженням", - резюмував Деркач.