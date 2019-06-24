За вихідні в Україні потонули 42 людини

В Україні за два минулих вихідних дні на водоймах загинули 42 людини, з них троє – діти. Про це повідомляє ДСНС в понеділок, 24 червня.\r\nНаголошується, що найбільша кількість смертельних випадків на воді зафіксовано у Київській області – 63 людини. В Чернігівській області та в місті Києві кількість загиблих становить 45 осіб і 42 людини відповідно.\r\nБільше 30 потонулих нараховується також у Вінницькій, Волинській, Полтавській та Сумській областях.\r\nВсього з початку року на водоймах країни вже загинуло 583 людини\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за перший місяць літа через недостатній контроль батьків потонуло 12 дітей.\r\nТрагедія в Бердянську: в штормовому морі бабуся потонула, рятуючи онуків.\r\nПід Харковом дві маленькі сестри потонули в саморобному басейні.