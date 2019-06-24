Підозрюваний у "поборах" з підлеглих екс-начальник департаменту Нацполіції поновився через суд

Окружний адміністративний суд Києва поновив підозрюваного в корупції колишнього начальника департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції, полковника Олександра Буханченко.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Буханченко звернувся в суд з позовом до Національної поліції, в якому вимагає скасувати наказ голови Нацполіції Сергія Князєва про притягнення його до дисциплінарної відповідальності і звільнення зі служби.

Також позивач зажадав невідкладно поновити його і стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Буханченко був звільнений 28 лютого 2018 року за результатами службового розслідування.

Він вказав, що вироку суду щодо нього досі немає.

Також екс-начальник департаменту Нацполіції заперечує встановлені факти порушень, зокрема, щодо внегаражного зберігання службового автомобіля, не дотримання режиму секретності, виїзду за кордон без інформування Нацполіції, фіктивної закупівлі товарів у змові з іншими особами.

У свою чергу Нацполіція звинувачує Буханченко в тому, що в 2016-2017 роках він незаконно організовано щомісячне примусове стягнення коштів з працівників департаменту вибухотехнічної служби та територіальних підрозділів від 500 до 1 000 гривень нібито для проведення ремонтних робіт в службових приміщеннях.

Суд задовольнив позовні вимоги Буханченко, зазначивши, що при проведенні службового розслідування Нацполіції були допущені порушення, зокрема, не були відібрані пояснення у особи обвинуваченого.

Крім того, суд підкреслив, що до обвинувального вироку суду не можна робити висновки про порушення позивачем присяги співробітника поліції.

Зрештою, суд наприкінці травня поточного року поновив Буханченко на посаді начальника департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції і зобов'язав виплатити йому 425 тис. гривень зарплати за вимушений прогул.

Як повідомляли Українські Новини, 6 червня 2018 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції Олександру Буханченко в шахрайстві.

За інформацією слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника департаменту вибухотехнічної служби протягом 2016-2017 років, користуючись своїм службовим становищем, організував збір коштів з підлеглих співробітників нібито на ремонт приміщення департаменту.

Як наслідок, щомісяця працівники апарату та територіальних підрозділів вибухотехнічної служби передавали різні суми, які посадовець привласнював.

Крім цього, підозрюваний збільшував розмір премій окремим підлеглим, а потім змушував їх частину перераховувати на свої банківські рахунки.

Досудове розслідування триває.