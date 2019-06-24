Мережа АЗК "БРСМ-Нафта" відкрила оновлений автозаправний комплекс у Києві

Мережа авто-заправних комплексів "БРСМ-Нафта" в рамках впровадження нового формату трасових АЗК відкрила новий авто-заправний комплекс під Києвом.

Про це в ході церемонії відкриття повідомив директор департаменту стратегічного маркетингу та інновацій "БРСМ-Нафти" Олександр Мельничук, передають Українські Новини.

Комплекс розташований в селі Підгірці (Київська область) і реалізує бензини A95 Euro, A95 Euro PLUS, A95 Premium +, A92, дизельне паливо Euro і фірмовий скраплений газ PLUS, паливо, що імпортується з Білорусі.

У ході відкриття, в компанії відзначили, що це вже 12-ий АЗК, відкритий в новому форматі.

"Найближчим часом в Дніпропетровській області планується відкрити ще 3 авто-заправних комплексу і до кінця року компанія має намір розширити мережу до 170 станцій", - відзначили в компанії.

Загальна вартість реконструкції комплексу в Підгірцях склала близько 600 тис. доларів.

Оновлений формат притрасових мережі АЗК "БРСМ-Нафта", це стильний екстер'єр, інтер'єр і велика площа торгової зони. Для порівняння, площа магазину в Підгірцях склала близько 300 м. кв., що в 2-3 рази перевищує середню площу комплексів міського формату.

За словами директора торговельного департаменту мережі "БРСМ-Нафта" - Сергія Сердюченко, асортимент товарів у цих магазинах в кілька разів перевищує асортимент в міських комплексах компанії.

"Ми плануємо серйозно розширювати лінійку планових покупок клієнта, ціни на які поступово доводимо до цін рітейлу. Сьогодні у нас є і бакалійний відділ, побутова хімія та навіть товари для догляду за тваринами", - зазначив Сердюченко.

Крім того, мережа "БРСМ-Нафта" розвиває напрямок власного імпорту вина і оливкової олії. Наприклад вино торгової марки Viticcio - ексклюзивно представлено тільки в магазинах авто-заправних комплексів "БРСМ-Нафта" і в Wine-bar Toscana який знаходиться в торгово-розважальному центрі Dream Town. У середньому, компанія через мережу своїх магазинів реалізує близько 40 тис. пляшок вина на місяць.

Оновлена АЗК "БРСМ-Нафта". Фото: прес-служба

Олександр Мельничук підкреслив, що компанія націлена на збільшення кількості авто-заправних комплексів у новому форматі, що дозволить задовольнити потребу клієнта в заміському ритейлі.

Як повідомляли Українські Новини, засновником мережі АЗК "БРСМ-Нафта" і єдиним власником ТМ "БРСМ-Нафти" є український підприємець Андрій Біба.

Мережа "БРСМ-Нафта" була заснована в 1992 році, на сьогодні в управлінні знаходяться 151 автозаправних комплексів.