"Сірий" ринок електроніки зріс до 30% — гендиректор Philips Україна

Обсяг "сірого" ринку електроніки за три роки зріс з 20% до майже 30%, а в деяких категоріях він може досягати до 60% від обсягів продукції, заявив генеральний директор Philips Україна Сергій Гонтар, пише ділове видання The Page.

За його словами, з розвитком інтернет-торгівлі за останні роки обсяг "сірої" продукції зростає більш швидкими темпами, ніж при традиційній торгівлі.

Найчастіше "сірий" імпорт зустрічається в інноваційних категоріях, адже купівля цих товарів в основному здійснюється через інтернет, стверджує він.

"Це не завжди підроблена продукція. Це може бути офіційна продукція, придбана десь за кордоном, з якої були сплачені податки за кордоном та відшкодовані витрати на митниці з тієї сторони, і заведена в Україну нелегальним шляхом. Більш того, покупець не може захистити свої права у разі необхідності", — додає Гонтар.

За оцінками гендиректора Philips Україна, можливість зростання компанії за рахунок боротьби з "сірим" імпортом може досягати до 30%.

"Сірий" імпорт – це велика загроза і небезпека для розвитку економіки і нашої індустрії. На нашу думку, ідентифікація продавця є важливим кроком у цьому русі», — вважає Гонтар.