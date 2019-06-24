підписатися на розсилку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
24 червня 2019, понеділок, 13:05 32 Фото
Силові структури 2019-06-24T13:06:04+03:00
Українські Новини
Руйнування меморіалу Героя Небесної сотні Нігояна: злочинець поміщений в психіатричну лікарню

Руйнування меморіалу Героя Небесної сотні Нігояна: злочинець поміщений в психіатричну лікарню

Зруйнований меморіал Небесної сотні. Фото: facebook.com/serj.mazur
Зруйнований меморіал Небесної сотні. Фото: facebook.com/serj.mazur

Поліція затримала і помістила у психлікарню чоловіка, підозрюваного у руйнуванні меморіалу Героя Небесної сотні Сергія Нигояна в Києві.

Про це Українським Новинам повідомила речник поліції Києва Яна Неруш.

"Це подія сталася в неділю ввечері близько 20:00. Чоловік в явно неадекватному стані пошкодив цей меморіал, зокрема, розкидав квіти... Він був затриманий співробітниками полку поліції особливого призначення", - повідомила вона.

Фото: facebook.com/serj.mazurФото: facebook.com/serj.mazur

Для обстеження на адекватність затриманий поміщений в психоневрологічний диспансер.

Очікується рішення лікарів щодо адекватності чоловіка для можливості відкриття кримінального провадження та повідомлення затриманому про підозру.

Меморіал Нигояна знаходиться біля місця його вбивства на вул. Грушевського біля парламентської бібліотеки.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2017 року Печерський районний суд Києва засудив до 4 місяців арешту жителя Севастополя Юрія Чеканова за руйнування меморіалу Героям Небесної сотні в Києві.

Більше новин про: Небесна сотня нігоян

Архів
Новини
Апеляційний суд розблокував конкурс на посаду голови Митної служби 13:48
Партії "капітуляції" намагаються формувати політичний порядок денний, - Данилюк 13:38
Справа "Роттердам+" звелася до провокацій – пошуку людей, які конфліктували з Вовком, – адвокат НКРЭКУ 13:30
Підозрюваний у "поборах" з підлеглих екс-начальник департаменту Нацполіції поновився через суд 13:24
Мережа АЗК "БРСМ-Нафта" відкрила оновлений автозаправний комплекс у Києві 13:12
більше новин
Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу" 17:45
На Донеччині працівники шахти зупинили видобуток вугілля 16:18
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
Ураган йде на Київ і область: оголошено жовтий рівень небезпеки 11:50
Колишня дружина нардепа Чекіти заявила, що голова окружкому в окрузі, де балотується її екс-чоловік, – його нова громадянська дружина 14:17
більше новин
ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів у депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі 22:32
В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні 12:18
Брат представника Президента в Раді балотується кандидатом у депутати від "Слуги народу" 17:45
Активіст однієї з партій помер після побиття поліцейськими у Вінниці 20:31
ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати Ради 19:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok