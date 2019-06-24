Руйнування меморіалу Героя Небесної сотні Нігояна: злочинець поміщений в психіатричну лікарню

Поліція затримала і помістила у психлікарню чоловіка, підозрюваного у руйнуванні меморіалу Героя Небесної сотні Сергія Нигояна в Києві.

Про це Українським Новинам повідомила речник поліції Києва Яна Неруш.

"Це подія сталася в неділю ввечері близько 20:00. Чоловік в явно неадекватному стані пошкодив цей меморіал, зокрема, розкидав квіти... Він був затриманий співробітниками полку поліції особливого призначення", - повідомила вона.

Фото: facebook.com/serj.mazur

Для обстеження на адекватність затриманий поміщений в психоневрологічний диспансер.

Очікується рішення лікарів щодо адекватності чоловіка для можливості відкриття кримінального провадження та повідомлення затриманому про підозру.

Меморіал Нигояна знаходиться біля місця його вбивства на вул. Грушевського біля парламентської бібліотеки.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2017 року Печерський районний суд Києва засудив до 4 місяців арешту жителя Севастополя Юрія Чеканова за руйнування меморіалу Героям Небесної сотні в Києві.