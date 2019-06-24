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24 червня 2019, понеділок, 12:41 8
Азія 2019-06-24T17:00:05+03:00
Українські Новини
У Керченській протоці теплохід з тисячами тонн вугілля сів на мілину

У Керченській протоці теплохід з тисячами тонн вугілля сів на мілину

Навантажений вугіллям теплохід сів на мілину в Керченській протоці в понеділок вранці. Про це повідомляє Інтерфакс.

"Теплохід Сиберин-1, що перевозив вугілля, судновласник Сталь-флот, сів на мілину при відході від причалу 24 порту Кавказ. Постраждалих і витоків (нафтопродуктів – ред.) немає. Судноплавство вільно", – йдеться в повідомленні.

Судно відхилилося від осі фарватеру підхідного каналу на 90 метрів, що і стало причиною інциденту. На борту теплохода 4,3 тисяч тонн вугілля.

В даний час з портовою владою вирішується питання про виділення буксирів і зняття судна з мілини.

Російський порт Кавказ розташований на північно-східному узбережжі Чорного моря, на східній стороні Керченської протоки.

Як повідомляли Українські Новини, раніше російський суховантаж застряг на мілині біля Великобританії і його довелося знімати.

Раніше біля берегів Казахстану сів на мілину російський танкер. Також раніше 20 грудня 2009 року український теплохід "Корсунь" сів на мілину на річці Дунай. Жертв і постраждалих серед членів екіпажу не було. Забруднення навколишнього середовища також не відбулося.

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