В Адміністрації Путіна занепокоїлися через арешти активів в Україні

У Москві вкрай негативно сприйняли рішення Солом'янського районного суду Києва про виплату компенсацій журналістці і громадській активістці Анні Андрієвській. Колишній кримський кореспондент інтернет-видання "Центр журналістських розслідувань", звернулася до суду за програмою об'єднання "Сила права" - тепер Російська Федерація зобов'язана виплатити їй за моральні збитки від анексії Криму близько 1 млн грн. (понад 2,5 млн рублів за поточним курсом).

Олександр Молохов, керівник робочої групи з міжнародно-правових питань постійного представництва республіки Крим при президенті РФ, пояснив, що на території України вже арештовано майно - це, перш за все, активи і капітали українських дочок "Сбербанка" і "ВЭБа".

"Прямих державних активів Російської Федерації на Україні сьогодні майже не залишилося, але непрямі ще є. А, Сенченко, який шукає собі на Україні політичну нішу, виявив майно, що належить держкомпаніям через афілійовані структури. Майно заарештували, зараз "ВЭБ" оскаржить його арешт в Арбітражному суді Стокгольма. Арешт і розпродаж російських держактивів на Україні "за Крим" - лише частина неприємностей, які загрожують нашій країні. Коли ці заарештовані активи РФ у Києва закінчаться, він, в рамках договорів про правову допомогу, може запросити арешт майна РФ за кордоном, перш за все в Європі. Так вже було в нульових з майном Росії, заарештованим за позовом швейцарської фірми "Нога", так було з арештом в Європі парусника "Сєдов". Це все серйозно, не треба все це недооцінювати і хихикати. Вони будуть множити ці судові рішення і звертатися до іноземних судів - в країнах, де є майно Росії", - прогнозує Молохов.

За словами російського юриста-міжнародника, Росії пора повністю міняти стратегію поведінки в подібних суперечках, переходити від реактивної поведінки до активної:

"Сьогодні ми не формуємо порядок денний, ми просто відповідаємо на дії української сторони, - констатує Олександр Молохов, - А потрібно формувати порядок самим. Треба переходити від захисту і виправдань до наступу".

Судовий позов журналістки Анни Андрієвської проти Російської федерації, як і багато інших судових позовів, готували фахівці громадської організації "Сила права". Рух об'єднує дипломатів, фахівців з безпеки і міжнародного права, з 2014 року працює над відшкодуванням збитків, нанесених російською збройною агресією. На сайті руху є інформація щодо близько семисот судових рішень, які доводять факти військової агресії РФ, окупації і завданих збитків, а також повідомляється про заарештованих перших російських активах на суму понад 3 мільярдів доларів.

Очолює "Силу права" Андрій Сенченко - до недавнього часу - один з головних соратників Юлії Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, деокупації і реінтеграції Криму та Донбасу. Його позиціонували як кандидатуру на посаду міністра оборони від ВО "Батьківщина", але політик заявив про вихід з партії.

Раніше стало відомо про те, що «Сила права» Андрія Сенченка планує об'єднатися на парламентських виборах з громадським рухом «Спільна справа», яке очолює Олександр Данилюк. Мета об'єднання - формування коаліції навколо 5 принципів, серед яких - неприпустимість капітуляції і російського реваншу, які готуються з метою зняти з РФ відповідальність за агресію.