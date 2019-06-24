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24 червня 2019, понеділок, 11:51 363
Економіка 2019-06-24T13:45:02+03:00
Українські Новини
Керівництво "Укренерго" працює на зрив запуску нового ринку електроенергії, - Корольчук

Керівництво "Укренерго" працює на зрив запуску нового ринку електроенергії, - Корольчук

Керівник НЕК "Укренерго" у зверненнях до Уряду, РНБОУ та Міненерго дезінформує ці органи стосовно ситуації з запасами вугілля та намагається заблокувати своєчасний запуск ринку електроенергії з 1 липня. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук для сайту "Кореспондент", коментуючи заяву керівника "Укренерго" про можливі віялові відключення електроенергії через підвищене її споживання під час спеки.

 
"Тимчасово виконуючий обов’язки директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук зайняв доволі хитру позицію, яка або є наслідком свідомої неправди, або банальної профнепридатності. Адже звинувачення енергетиків у порожніх складах вугілля – це як мінімум не володіння проблемою і намагання перекинути жар (майже буквально зважаючи на спеку) і відповідальність на ТЕС. В "Укренерго" чудово знають, що ТЕС не можуть купити вугілля, оскільки низький тариф не дозволяє не те, що імпортувати, а навіть заплатити за вугілля у державних шахт. Такі процеси можуть вказувати лише на те, що все це робиться для того, щоб загнати енергетиків в "мінус" і обвалити таким чином ринок", - написав Корольчук.
 
На думку експерта, в результаті у виграші буде Ігор Коломойський, який виступає проти запровадження ринку електроенергії.
 
"Скоріше за все вигодоотримувачем від таких дій буде той самий Мюнхаузен, ой, вибачте, той самий Коломойський. Позиція феросплавного олігарха, який готовий фарбувати "два ларьки", полягає у недопущенні ринку електроенергії", - зазначив Корольчук. 
 
Експерт вважає, заяви керівництва "Укренерго" - це викривлення дійсних причин і наслідків недофінансування потреб ТЕС. Та наголосив, що одним з варіантів вирішення проблеми дефіциту електроенергії є її імпорт, що стане можливим після запуску ринку.
 
"Звернення Ковальчука до РНБОУ, уряду та Міненерго – це продовження політики "Укренерго", які вже більше місяця займаються саботажем і зривом запровадження ринку електроенергії. Водночас, енергетична криза – це факт. І фактом є також мовчання "Укренерго", що одним із варіантів вирішення проблеми є імпорт електроенергії, який стане юридично можливим після введення реформи. Але "Укренерго" і тут дало маху – і до імпорту електроенергії не готове", - відзначив Корольчук.
 
Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно, та запевнив, що тарифи на електроенергію для населення не зростуть.

 

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