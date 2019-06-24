На Марсі побачили свіжий слід метеорита

Падіння метеорита відбулося у вересні 2016 року. Фото: NASA/JPL/University of Arizona

Падіння метеорита відбулося у вересні 2016 року. Фото: NASA/JPL/University of Arizona

Марсіанський розвідувальний орбітальний апарат MRO надіслав на Землю фотознімок поверхні Марса з величезним кратером, який нещодавно залишив метеорит. Метеорит пофарбував поверхню Марса новими відтінками – чорним і синім, що є результатом викиду на поверхню підземних порід. Про це повідомляє Gizmodo.

Падіння метеорита відбулося у вересні 2016 року. Удар об поверхню був настільки сильний, що викликав потужний вибух, сформував жахливий кратер, як нагадування про щоденну космічної небезпеки.

"Це був колосальний удар, який сформував кратер діаметром 16 метрів", – прокоментував керівник досліджень з планетарним наук в Музеї природної історії Великобританії Пітер Гриндрод.

Фотографії регіону до і після показують, якої шкоди завдав метеорит, що вдарила по сусідові Землі.

Падіння метеорита також допомогло вченим детально вивчити склад грунту під поверхнею Марса, адже всі матеріали опинилися на поверхні для зручного дослідження за допомогою потужної камери високої роздільної здатності HiRISE. Таким чином дослідникам відкрилася зручна картина для вивчення таємниць минулого Червоної планети.

Як повідомляли Українські Новини, в NASA опублікували панораму Марса, зняту марсоходом.

Раніше на Марсі вперше знайшли озеро з рідкою водою.