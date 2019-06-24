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24 червня 2019, понеділок, 10:21 16
Медицина 2019-06-24T11:30:01+03:00
Українські Новини
Велика Палата Верховного Суду 25 червня розгляне справу по захисту "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalo

Велика Палата Верховного Суду 25 червня розгляне справу по захисту "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum"

25 червня 2019 року о 16:00 відбудеться засідання Великої Палати Верховного Суду, на якому буде розглянуто звернення про визнання добре відомою маркою "Корвалол Corvalolum".

Про це йдеться в повідомленні "Фармак", передають Українські Новини.

"25 червня 2019 року відбудеться засідання Великої Палати Верховного Суду, під час якого «Фармак» буде захищати свої права інтелектуальної власності на добре відому марку «Корвалол Corvalolum». «Фармак» виступає за цивілізовану конкуренцію і захищає свої права на добре відому марку «Корвалол Corvalolum», - йдеться в повідомленні.

Судове засідання відбудеться о 16:00 за адресою вул. Пилипа Орлика, 8.

Раніше Київський апеляційної господарський суд за апеляційною скаргою фармацевтичної фірми "Дарниця" скасував рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі про визнання добре відомим позначення "Корвалол Corvalolum ".

"Були відхилені клопотання в якості відповідача - Мінекономіки, так і третьої особи - ПАТ "Фармак", що свідчить про упередженість судового розгляду в апеляційній інстанції. Історично позначення "Корвалол", який випускається з 1960 року, належить саме компанії "Фармак". "Корвалол" створив Київський хіміко-фармацевтичний завод імені Ломоносова в 1960 році. А його правонаступником є "Фармак", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня Велика палата Верховного Суду перенесла на червень розгляд справи по захисту "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum".

Дане рішення було прийнято у зв'язку з тим, що новообрані до складу Великої палати Верховного Суду судді не встигли ознайомитися з запланованими на 21 травня справами.

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся в суд з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол - Дарниця".

У червні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Дане рішення було оскаржене фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційної господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки і "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

На початку березня 2019 року "Фармак" відсвяткував 60-річчя з дня першого випуску лікарського препарату "Корвалол".

Продукція компанії «Фармак» експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".
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