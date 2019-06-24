Через аварію перекрили Житомирську трасу: транспорт пускають у Київ по зустрічній смузі

З боку Житомирської траси, на в'їзді до Києва зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії загинув водій.\r\nЗа інформацією ТСН, одна з вантажівок пригальмував на світлофорі, що біля КП, коли в нього в'їхав інший автомобіль.\r\nВодій другої фури загинув на місці ДТП.\r\nДТП під Києвом. Фото: ТСН\r\nСмертельна аварія спричинила за собою 5-кілометрову пробку на під'їзді до Києва. Розбиті машини перекрили всі смуги руху, крім однієї.\r\nДТП під Києвом.\r\nПробка розтягнулася на кілька кілометрів - починається від села Мила. Частина траспорту перебралася на сусідню Бишівськую трасу. Там тепер теж затори.\r\nПробки на в'їзді в Київ. Скріншот: Google.maps