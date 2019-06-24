Через аварію перекрили Житомирську трасу: транспорт пускають у Київ по зустрічній смузі

З боку Житомирської траси, на в'їзді до Києва зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії загинув водій.

За інформацією ТСН, одна з вантажівок пригальмував на світлофорі, що біля КП, коли в нього в'їхав інший автомобіль.

Водій другої фури загинув на місці ДТП.

ДТП під Києвом. Фото: ТСН

Смертельна аварія спричинила за собою 5-кілометрову пробку на під'їзді до Києва. Розбиті машини перекрили всі смуги руху, крім однієї.

ДТП під Києвом.

Пробка розтягнулася на кілька кілометрів - починається від села Мила. Частина траспорту перебралася на сусідню Бишівськую трасу. Там тепер теж затори.

Пробки на в'їзді в Київ. Скріншот: Google.maps