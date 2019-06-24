Анатолій Могильов ініціює проведення аудиту коштів, виділених на реформу МВС

Лідер партії "Незалежність" генерал-полковник міліції Анатолій Могильов хоче провести аудит коштів, які були виділені з бюджету України на реформу поліції. Також політик має намір домагатися ревізії коштів, наданих західними донорами для реформи системи МВС, про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

Анатолій Могильов нагадав, що згідно з офіційними даними, в 2016-2017 роках з бюджету на Нацполіцію було виділено майже 44 мільярди гривень, а зовнішні партнери вклали в реформу поліції понад 100 мільйонів доларів, розраховуючи прищепити Україні грузинський досвід реформ правоохоронної сфери. Однак, замість обіцяних європейських стандартів, Україна отримала розвал системи МВС і падіння довіри громадян до правоохоронців.

Політик зазначив, що використовувати грузинський досвід реформ в країні, де одна область дорівнює Грузії, відразу ж було недоцільно. "Як можна проводити реформу системи МВС 42-мільйонного держави на основі досвіду маленького підрозділу? Це, щонайменше, не є однозначним"- заявив глава МВС України 2010-2011 років. Він підкреслив, що той хаос і беззаконня, які країна сьогодні спостерігає в правоохоронних органах - це і є результат реформи.

Також Анатолій Могильов підкреслив, що всі грузинські фахівці, які реформували систему МВС, чомусь спішно покинули Україну і здали українські паспорти.

Політик повідомив, що його партія, пройшовши в парламент, готова ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України, щоб з'ясувати, куди пішли мільярдні кошти, виділені на реформу МВС, створення патрульної поліції і тп. "Не можна забувати, що під європейські перетворення були надані чималі кошти нашими зарубіжними партнерами. Треба з'ясувати, наскільки ефективно вони були використані. Розпіарена реформа закінчилася повним крахом, що підтверджує і статистика", - резюмував лідер партії "Незалежність".