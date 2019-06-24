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  • Фінал сезону Дитячо-юнацької футбольної ліги засвідчив те, що український підлітковий футбол розвивається в правильному напрямку, - Костюченко
24 червня 2019, понеділок, 06:43 13 Прес-реліз
Спорт 2019-06-24T09:00:01+03:00
Українські Новини
Фінал сезону Дитячо-юнацької футбольної ліги засвідчив те, що український підлітковий футбол розвивається в пр

Фінал сезону Дитячо-юнацької футбольної ліги засвідчив те, що український підлітковий футбол розвивається в правильному напрямку, - Костюченко

У Києві фінішував розіграш Дитячо-юнацької футбольної ліги України нинішнього сезону серед команд U-16. У поєдинку за золоті нагороди донецький "Шахтар" впевнено переміг "Скалу" з Моршина. Про це Українським Новинам повідомили в Українській асоціації футболу.

"Хочу відзначити кілька моментів з нинішнього розіграшу ДЮФЛУ. По-перше, це те, то наші провідні клуби приділяють підвищену увагу підготовці свого резерву з юних гравців, які, в майбутньому складуть кістяк професійних команд. Відрадно, що виховують юних футболістів не тільки у великих клубах, але і в провінційних спортивних школах. І фінальний матч в категорії U-16 це ще раз засвідчив", - розповів в коментарі агентству перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

За турніром ДЮФЛУ уважно стежили представники тренерських штабів як клубних команд, так і вітчизняних збірних.

"Дякую керівництву наших клубів за те, що у нас підростають такі сильні гравці, які, впевнений, в майбутньому будуть захищати кольори нашої національної збірної. Символічно, що фінал відбувся на арені імені Баннікова, яка є базовою для наших юнацьких збірних. А на головному матчі був присутній тренер чемпіонів світу U-20 Олександр Петраков, який у фінальній грі переглядав хлопців-кандидатів для збірної U-16, яку він також очолює. Упевнений, якщо ці гравці продовжать так само сумлінно і професійно працювати і надалі, їх чекає велике майбутнє", - сказав у своєму зверненні до учасників фінального турніру Вадим Костюченко.

У матчі за третє місце фінального турніру ДЮФЛ України "Дніпро" (Дніпро) переміг команду "УФК-Карпати" (Львів) з рахунком 3:0.

Крім спеціальних кубків і медалей, учасники фінального турніру Дитячо-юнацької футбольної ліги отримали можливість сфотографуватися з трофеєм юнацького Чемпіонату світу, видобутого на минулому тижні командою України U-20 в Польщі.

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