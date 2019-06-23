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23 червня 2019, неділя, 17:41 10
Події 2019-06-23T18:15:01+03:00
Українські Новини
У Полтавській області в магазині поліцейські побили чоловіка

У Полтавській області в магазині поліцейські побили чоловіка

Постраждалий у бійці з поліцейськими. Скріншот відео facebook.com/kremen.city
Постраждалий у бійці з поліцейськими. Скріншот відео facebook.com/kremen.city

У Кременчуці Полтавської області в одному з магазинів поліцейські в стані алкогольного сп'яніння побили чоловіка.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник обласного управління Національної поліції Андрій Замахін.

"З'ясувалось, що в магазині виникла суперечка, яка переросла в бійку між двома молодими дільничними поліцейськими, які перебували поза службою, та місцевим відвідувачем магазину. За попередньою інформацією, учасники конфлікту перебували в стані алкогольного сп'яніння. У ході бійки всі отримали легкі тілесні ушкодження", - йдеться в ньому.

За цим фактом вже проводиться службове розслідування поліцією області.

Водночас, постраждалий у бійці чоловік розповів, що він зробив зауваження поліцейським, які нецензурно висловлювалися.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські і "євробляхери" побилися в Миколаєві.

Крім того, в Київі спроба демонтажу стоянки закінчилася масовою бійкою з поліцією, внаслідок чого були затримані.

У квітні 9 поліцейських травмовано внаслідок бійки з уболівальниками "Динамо" в Маріуполі.

 
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