У Полтавській області в магазині поліцейські побили чоловіка

У Кременчуці Полтавської області в одному з магазинів поліцейські в стані алкогольного сп'яніння побили чоловіка.\r\nПро це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник обласного управління Національної поліції Андрій Замахін.\r\n"З'ясувалось, що в магазині виникла суперечка, яка переросла в бійку між двома молодими дільничними поліцейськими, які перебували поза службою, та місцевим відвідувачем магазину. За попередньою інформацією, учасники конфлікту перебували в стані алкогольного сп'яніння. У ході бійки всі отримали легкі тілесні ушкодження", - йдеться в ньому.\r\nЗа цим фактом вже проводиться службове розслідування поліцією області.\r\nВодночас, постраждалий у бійці чоловік розповів, що він зробив зауваження поліцейським, які нецензурно висловлювалися.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліцейські і "євробляхери" побилися в Миколаєві.\r\nКрім того, в Київі спроба демонтажу стоянки закінчилася масовою бійкою з поліцією, внаслідок чого були затримані.\r\nУ квітні 9 поліцейських травмовано внаслідок бійки з уболівальниками "Динамо" в Маріуполі.\r\n