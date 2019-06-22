У центрі Запоріжжя бігала дика косуля

У центрі Запоріжжя в суботу, 22 червня, була помічена дика козуля. Одному з мешканців вдалося зняти дика тварина на відео.

Ролик з'явився в Instagram, пише IPnews.

Автор відео пише, що сьогодні в 13:15 цю чудову тварину бачили біжучим по вул. Яценко, За його словами, "маршрут" козулі почався на дамбі, а потім вона пробігла в бік парку Перемоги.

Автор також сподівається, що любителі безкоштовного шашлику на цей раз не потурбують свої шампура і пожаліють нещасну налякану тварину, яка якимось неймовірним способом опинилося в межах міста.

Як повідомляли Українські Новини, під Харковом в центрі міста бігав олень.

В Одесі на вулиці вночі помітили маленьке левеня. Звірка побачили в Аркадії на Гагарінському плато.

У вересні в мережі з'явилося відео, як лосі билися за самку прямо у дворі житлового будинку.