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22 червня 2019, субота, 21:45 26
Суспільство 2019-06-22T22:45:01+03:00
Українські Новини
У центрі Запоріжжя бігала дика косуля

У центрі Запоріжжя бігала дика косуля

У центрі Запоріжжя в суботу, 22 червня, була помічена дика козуля. Одному з мешканців вдалося зняти дика тварина на відео.

Ролик з'явився в Instagram, пише IPnews.

Автор відео пише, що сьогодні в 13:15 цю чудову тварину бачили біжучим по вул. Яценко, За його словами, "маршрут" козулі почався на дамбі, а потім вона пробігла в бік парку Перемоги.

 
 
 
 
 
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Сегодня в 13:15, по ул. Яценко, бегала косуля. Экстренная служба переводит на Кобру - кобра на КП Побутовик, который сегодня не работает🤔 Маршрут косули: Увидел её сначала на дамбе, а потом она пробежала в сторону парка Победы. Видео от подписчика Любителям халявного шашлыка, советуем положить шампура на место!!! #Запорожье #новости #zp #zp_news

Публикация от Запорожье (@zp_news)

Автор також сподівається, що любителі безкоштовного шашлику на цей раз не потурбують свої шампура і пожаліють нещасну налякану тварину, яка якимось неймовірним способом опинилося в межах міста.

Як повідомляли Українські Новини, під Харковом в центрі міста бігав олень.

В Одесі на вулиці вночі помітили маленьке левеня. Звірка побачили в Аркадії на Гагарінському плато. 

У вересні в мережі з'явилося відео, як лосі билися за самку прямо у дворі житлового будинку.

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