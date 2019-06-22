У центрі Запоріжжя бігала дика косуля

У центрі Запоріжжя в суботу, 22 червня, була помічена дика козуля. Одному з мешканців вдалося зняти дика тварина на відео.\r\nРолик з'явився в Instagram, пише IPnews.\r\nАвтор відео пише, що сьогодні в 13:15 цю чудову тварину бачили біжучим по вул. Яценко, За його словами, "маршрут" козулі почався на дамбі, а потім вона пробігла в бік парку Перемоги.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nСегодня в 13:15, по ул. Яценко, бегала косуля. Экстренная служба переводит на Кобру - кобра на КП Побутовик, который сегодня не работает🤔 Маршрут косули: Увидел её сначала на дамбе, а потом она пробежала в сторону парка Победы. Видео от подписчика Любителям халявного шашлыка, советуем положить шампура на место!!! #Запорожье #новости #zp #zp_news\r\nПубликация от Запорожье (@zp_news) 22 Июн 2019 в 3:40 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАвтор також сподівається, що любителі безкоштовного шашлику на цей раз не потурбують свої шампура і пожаліють нещасну налякану тварину, яка якимось неймовірним способом опинилося в межах міста.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Харковом в центрі міста бігав олень.\r\nВ Одесі на вулиці вночі помітили маленьке левеня. Звірка побачили в Аркадії на Гагарінському плато. \r\nУ вересні в мережі з'явилося відео, як лосі билися за самку прямо у дворі житлового будинку.