Відео дня: Українські дзюдоїсти Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019

18-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід отримала золоту нагороду на ІІ Європейських іграх в Мінську у ваговій категорії до 48 кг.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті.

Білодід у фіналі перемогла чинну чемпіонку Європи, росіянку Ірину Долгову.

В іншому поєдинку за "золото" Європейських ігор український дзюдоїст Георгій Зантарая (66 кг) зустрівся з італійцем Маттео Медвесом і теж виграв золоту медаль.

"Є золотий дубль Георгія Зантарая! Як і два роки тому, Георгій підтримав золотий почин Дар'ї і став триразовим чемпіоном Європи!", - повідомили у Федерації дзюдо України 22 червня.

Як повідомляли Українські Новини, жіноча збірна України завоювала 4 золота і 2 срібла, лідируючи на чемпіонаті Європи з боротьби.

31 березня жіноча збірна України з карате отримала "золото" Чемпіонату Європи.