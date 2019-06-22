Фото дня: Під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів

У суботу, 22 червня, близько 5:40 на станції "169 кілометр" сталося загоряння у електричці, яка рухалася до П'ятихаток. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав.

Пасажири під час спалаху не чекали зупинки складу і стрибали з вагонів. Про це повідомляє Інформатор.

Пожежа в електричці. Фото: Інформатор

За попередньою інформацією загорілась проводка. Дим несло по вагонах. Почувши запах гару, люди почали панікувати і вистрибувати з вагонів. "Все тріщало і блищало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Швидко прибули 3 пожежні машини, 2 швидких і поліція. Постраждалих немає, хіба що збиті коліна... Стрибати високо і на камені", — розповіла очевидиця Наталія.

Пасажир електрички Ігор додав: "Всі поспішали на роботу, бо тікали через поле на маршрутку. Близько сотні людей кинулися ловити транспорт, а маршрутники гальмували прямо на трасі. Через 15 хвилин електричка продовжила рух".

У прес-службі Придніпровської залізниці підтвердили, що поломка мала місце бути. На даний момент рух відновлено.

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