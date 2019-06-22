Колишня дружина нардепа Чекіти заявила, що голова окружкому в окрузі, де балотується її екс-чоловік, – його нова громадянська дружина

Колишня дружина нардепа Чекіти заявила, що голова окружкому в окрузі, де балотується її екс-чоловік, – його но

Екс-дружина нардепа від Блоку Петра Порошенка Геннадія Чекіти Олена Молодцова вимагає від Центрвиборчкому виключити зі складу Окружної виборчої комісії по виборчому округу №134 в Одесі Оксану Тимченко через конфлікт інтересів.

Як пише видання Гордон, колишня дружина нардепа від Блоку Петра Порошенка Геннадія Чекіти Олена Молодцова звернулася з заявою до голови Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук з приводу конфлікту інтересів на окрузі, де балотується в Раду її колишній чоловік. Текст заяви Молодцова опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Прошу невідкладно вжити заходи щодо повного усунення зі складу Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України по виборчому округу №134 голови цієї комісії Тімченко Оксани Іванівни 1976 року народження (включена до складу комісії і призначена її головою за поданням партії "Відродження"). Так, у дійсності Тімченко О.І. є близькою особою претендента (у порядку самовисування) в народні депутати по цьому виборчому округу, поки що чинного народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Чекіти Геннадія Леонідовича", – ідеться в заяві.

Молодцова стверджує, що Тімченко – цивільна дружина Чекіти.

"Вона в цей час фактично є дружиною Чекіти Г. Л. (без державної реєстрації шлюбу) та матір'ю їхньої спільної дитини 2006 року народження. Вона зареєстрована за тією ж адресою, за якою зареєстрований і сам Чекіта Г. Л. Більше того, Тімченко О. І., яка є приватним нотаріусом у місті Одесі, працює за тією ж адресою. Крім того, відомо, що переважну частину цивільно-правових угод на користь сім'ї Чекіти впродовж тривалого часу посвідчувала саме приватний нотаріус Тімченко Оксана Іванівна", – заявила ексдружина нардепа.

За її даними, Тімченко призначили головою Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України у виборчому окрузі №134 у тому самому окрузі, де висувається Чекіта.

"Вважаю, що вказане є очевидним конфліктом інтересів, та прошу вжити невідкладних заходів до повного усунення зі складу Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України по виборчому округу №134 голови цієї комісії Тімченко Оксани Іванівни 1976 року народження", – резюмувала Молодцова.

Колишня дружина судиться з Чекітою з приводу аліментів з 2017 року, про початок процесу писало одеське видання "Град".

У листі співголовам партії "Довіряй справам" Геннадію Кернесу і Геннадію Труханову Молодцова заявила, що Чекіта намагається виселити її з дітьми з квартири і зменшити суму аліментів, і просила не допустити його висунення в парламент за списками цієї політичної сили, яка об'єдналася з Опозиційним блоком.