підписатися на розсилку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
22 червня 2019, субота, 11:28 292
Політика 2019-06-22T12:45:02+03:00
Українські Новини
Третьяков закликав партію "Слуга Народу" разом боротися з чорними технологіями на окрузі

Третьяков закликав партію "Слуга Народу" разом боротися з чорними технологіями на окрузі

Народний депутат, голова Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков закликав партію "Слуга Народу" та її кандидата на 219 мажоритарному окрузі столиці ( Святошинський район) спільно боротися з чорними технологіями на виборах. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Виявляється, що воювати на виборах брудними методами - за допомогою "клонів" - конкуренти збираються не тільки зі мною. Про "клонів"- рідних братів Третякових з Троєщини, які, виявляється, йдуть на вибори в одному окрузі, щоб "підтримувати один одного", я писав раніше. А ось у списку зареєстрованих на 219 окрузі кандидатів з'явився ще й однофамілець Миколи Тищенка, якого висунула партія "Слуга Народу". Мета та сама, що і у випадку з "клонами", яких запустили проти мене - "відкусити" певну кількість голосів, сподіваючись на неуважність виборців. Більше того, "клонують" вже не тільки кандидатів, але й мімікрують під назви рейтингових політичних сил! Так, на окрузі вже подав документи на реєстрацію кандидат Віктор Колбун, голова громадської організації "Слуга народу Святошин", яка, звичайно ж, не має до партії "Слуга Народу" жодного відношення", - зазначив Третьяков.

За його словами, всі ці маніпуляції задіяні, щоб ввести в оману виборців та спотворити реальні результати голосування.

"Закликаю партію "Слуга Народу" та її кандидата на 219 окрузі об'єднати зусилля та спільно протидіяти чорним технологіям. Подібна ганебна практика має бути припинена. Українське суспільство зацікавлене у тому, щоб вибори відбулися чесно, прозоро та демократично. Бо це, насамперед, питання цінностей, які ми маємо втілювати у життя. І, врешті, європейського вибору України. Я переконаний, що у чесній боротьбі має перемогти той, кому висловить свою довіру на виборчих дільницях більшість виборців!", - підкреслив Третьяков.
Архів
Новини
Радник Мангера попався на хабарі 30 тис. доларів 11:52
Третьяков закликав партію "Слуга Народу" разом боротися з чорними технологіями на окрузі 11:28
"Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві 11:05
71,6% опитаних визнають, що рішення суду, в якому вони брали участь, було справедливим, - Центр Разумкова 10:40
Пожежа без жертв сталася на газопроводі у Львівській області 10:37
більше новин
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Найвищий бал на ЗНО з української мови отримали школярки з Донецької області 12:42
Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець 12:39
Досвід французької Veolia допоможе Києву налагодити екологічну переробку відходів, - Кличко 16:36
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?" 12:45
Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП 14:03
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова 21:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok