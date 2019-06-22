71,6% опитаних визнають, що рішення суду, в якому вони брали участь, було справедливим, - Центр Разумкова

71,6% опитаних визнають, що рішення суду, в якому вони брали участь, було законним і справедливим. Про це йдеться в звіті "Ставлення громадян до судової системи", презентованому 21 червня в Києві Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

При цьому 35,6 % опитаних виступали в судових процесах позивачами, 18% - відповідачами, 8,5% - підсудними, 7,8% - потерпілими, 14,8% - свідками, а 15,3 % ставилися до членів сім'ї учасника судового процесу.

Опитування учасників судових засідань проводився на виході з приміщень судів з 11 по 25 лютого 2019 року. Дослідження проводилося на виході з 100 судів, сумарно було опитано 1107 респондентів у всіх регіонах України (крім АР Крим). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

Раніше, Рада Європи провела експертну оцінку судової реформи в Україні за період з 2014 по 2018 рік і позитивно відгукнулася про її результати.

Нагадаємо, судова реформа була ініційована в 2014 році. 2 червня 2016 року були прийняті зміни до Конституції в частині правосуддя. За час реформи було створено новий Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Діючі судді проходять переатестацію, під час якої перевіряється рівень їх компетентності та доброчесності.