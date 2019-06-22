Пожежа без жертв сталася на газопроводі у Львівській області

Пожежа без жертв сталася 21 червня о 15:00 біля села Пятничани (Стрийський район, Львівська область) на газопроводі діаметром 700 мм Управління магістральних газопроводом "Прикарпаттрансгаз". Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.\r\nЗа його словами, сталася розгерметизація газопроводу з подальшим загорянням.\r\nВідомча пожежна охорона ліквідувала загоряння.\r\nстаном на 7:00 22 червня ремонтні роботи завершено, проводиться перевірка цілісності газопроводу під тиском.\r\nДо відновних робіт залучено бригади Бибрского лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у травні Прокуратура передала в суд обвинувачення 2 співробітників "Запоріжгазу" в підробці документів про аварії на газопроводах з метою створення помилкових даних про втрати.