Пожежа без жертв сталася на газопроводі у Львівській області

Пожежа без жертв сталася 21 червня о 15:00 біля села Пятничани (Стрийський район, Львівська область) на газопроводі діаметром 700 мм Управління магістральних газопроводом "Прикарпаттрансгаз". Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За його словами, сталася розгерметизація газопроводу з подальшим загорянням.

Відомча пожежна охорона ліквідувала загоряння.

станом на 7:00 22 червня ремонтні роботи завершено, проводиться перевірка цілісності газопроводу під тиском.

До відновних робіт залучено бригади Бибрского лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Прокуратура передала в суд обвинувачення 2 співробітників "Запоріжгазу" в підробці документів про аварії на газопроводах з метою створення помилкових даних про втрати.