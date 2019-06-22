підписатися на розсилку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
22 червня 2019, субота, 10:37 22
Події 2019-06-22T12:00:02+03:00
Українські Новини
Пожежа без жертв сталася на газопроводі у Львівській області

Пожежа без жертв сталася на газопроводі у Львівській області

Пожежа без жертв сталася 21 червня о 15:00 біля села Пятничани (Стрийський район, Львівська область) на газопроводі діаметром 700 мм Управління магістральних газопроводом "Прикарпаттрансгаз". Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За його словами, сталася розгерметизація газопроводу з подальшим загорянням.

Відомча пожежна охорона ліквідувала загоряння.

станом на 7:00 22 червня ремонтні роботи завершено, проводиться перевірка цілісності газопроводу під тиском.

До відновних робіт залучено бригади Бибрского лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Прокуратура передала в суд обвинувачення 2 співробітників "Запоріжгазу" в підробці документів про аварії на газопроводах з метою створення помилкових даних про втрати.

Більше новин про: пожежа на газопроводі

Архів
Новини
Радник Мангера попався на хабарі 30 тис. доларів 11:52
Третьяков закликав партію "Слуга Народу" разом боротися з чорними технологіями на окрузі 11:28
"Київпрайд" знову закликав Зеленського відвідати "Марш рівності" в Києві 11:05
71,6% опитаних визнають, що рішення суду, в якому вони брали участь, було справедливим, - Центр Разумкова 10:40
Пожежа без жертв сталася на газопроводі у Львівській області 10:37
більше новин
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Найвищий бал на ЗНО з української мови отримали школярки з Донецької області 12:42
Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець 12:39
Досвід французької Veolia допоможе Києву налагодити екологічну переробку відходів, - Кличко 16:36
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
"Мовний" закон буде скасовано, – Новинський 16:37
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?" 12:45
Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП 14:03
Бізнес у Криму і "Ліга сміху": хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова 21:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok