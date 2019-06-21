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21 червня 2019, пʼятниця, 22:27 3
Суспільство 2019-06-21T22:45:02+03:00
Українські Новини
Володимир Чемерис: Губерський принизив себе, злякавшись порохоботів та нацистів

Володимир Чемерис: Губерський принизив себе, злякавшись порохоботів та нацистів

Володимир Чемерис. Фото: facebook.com/thomas.severyn
Володимир Чемерис. Фото: facebook.com/thomas.severyn

Правозахисник Володимир Чемерис вважає, що ректор КНУ ім. Шевченка Леонід Губерський, який під тиском студентів звільнив з посади професора кафедри конституційного права юриста Андрія Портнова, цим вчинком принизив себе.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ректор мого Університету Губерський взяв на роботу викладачем юриспруденції Портнова, а потім скасував свій же наказ під тиском акції протесту деяких студентів та пропорошенківських політиків і нацистів з С14.

Не можу нічого сказати щодо професійності Портнова, оскільки не юрист, а фізик (саме фізики свого часу були авангардом студентського руху в Університеті). Так само не буду говорити про порушення трудового законодавства у цьому випадку - нехай про це скажуть самі юристи.
Я про інше і про важливіше.
Про студентський рух в Київському Університеті, який завжди був демократичним, соціальним і завжди був рухом за академічні свободи. Недарма він є Червоним Університетом. Мені викладали професори - дисиденти-шестидесятники, яких навіть радянська влада не позбавляла права викладати через їх погляди. Уявити собі, що "студенти" Університету будуть вимагати позбавлення права викладати людину (як би ми з політичних чи інших мотивів до неї не ставились) - абсолютний і неймовірний нонсенс.
Але ще важливіше питання до людини, яка зараз обіймає посаду ректора Університету. Це не просто ректор. Це - ректор УНІВЕРСИТЕТУ. Університету, який життями своїх Студентів довів, що він є вільним і демократичним. Людина, яка обіймає посаду ректора мусить пам'ятати, що першим ректором був Максимович. І, навіть, Білий і Скопенко, з якими у мене були зовсім різні погляди, не опускалися до того, аби відступити від головного принципу - академічних свобод.
Губерський принизив себе - це його вибір, туди йому й дорога, бо він сам себе визнав приниженим як людина.
Але він, слухняно злякавшись порохоботів та нацистів, яких український народ скоро відправить на історичне звалище, опустив звання ректора Університету.
От це Університет ніколи йому не пробачить.
Наступний документ, який має підписати Губерський - заяву про власну відставку з посади ректора Університету".

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