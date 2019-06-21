Голова Ради суддів Ткачук заявив про тиск Адміністрації Президента

Голова Ради суддів України та суддя Верховного суду Олег Ткачук звинуватив Адміністрацію Президента (АП) у спробах зірвати засідання Ради, заплановане на 21 червня. За словами Олега Ткачука, на цьому засіданні розглядатиметься питання про скликання позачергового з'їзду суддів з метою обрання суддів Конституційного суду України та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про це йдеться в заяві Ткачука, яка опублікована прес-службою Ради суддів.

"Напередодні, сьогодні вночі та вранці до мене почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з Адміністрації Президента України до голів судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів", - вказано в заяві.

На думку Ткачука, дії представників АП не узгоджуються з принципами демократії, свідчать про реальну загрозу для судової влади і є прецедентом. Голова Ради суддів також уточнив, що наміри АП впливати на судову владу були виражені публічно заступником глави АП Русланом Рябошапкой.

"Спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, було продемонстровано 19 червня 2019 року під час зустрічі заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів України Вадима Бутенка. Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - заявив Ткачук.

Голова Ради суддів охарактеризував подію як "спроби окремих посадових осіб підпорядкувати собі судову владу". А також закликав Президента та керівників правоохоронних органів терміново відреагувати на ситуацію, що склалася.

"У зв'язку з цим вважаю своїм громадянським і суддівським обов'язком звернутися до Президента України, генерального прокурора та директора Державного бюро розслідувань з вимогою прийняття термінових, невідкладних заходів з метою припинення та попередження тиску посадових осіб офісу Президента України на суддів і судову владу, а також притягнення винних осіб до відповідальності", - підкреслив Ткачук.

Крім того, голова Ради суддів звернувся до ЗМІ, громадських організацій та міжнародних правових інститутів, підкресливши, що від їхньої позиції залежить правовий та соціальний розвиток держави.

"Всі засоби масової інформації, громадські організації, громадяни України та міжнародні установи, які займаються питаннями судової реформи, прошу звернути увагу на проблему, що виникла в суспільстві, та стати на захист демократії та судової влади, як її складової частини. Від вашої волі, від ваших дій і прагнень залежить чи буде наша держава розвиватися як правова і соціальна", - зазначив голова Ради суддів.