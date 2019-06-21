Кандидат у депутати Панченко розповіла, як потрапила в список "Слуги народу"

73-й номер у виборчому списку партії "Слуга Народу" на виборах у Верховну Раду Ірина Панченко заявила, що проти неї була організована інформаційна атака в пресі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф".

"Проти мене була організована інформаційна атака, штучно мені створили буквально за день негативний образ", - розповіла вона.

Панченко зазначила, що місце у списку отримала після роботи в якості волонтера у виборчому штабі у Львівській області.

"З кінця минулого року я на волонтерських засадах працювала в громадському русі Зе!Команди у Львівській області... Там разом збирали анкети, проводили агітацію, пізніше формували ділянки... Після виборів керівництво штабу нам повідомило, що ті з нас, хто хоче далі працювати в команді на тих чи інших напрямках, можуть подати свої анкети. Я, як і багато інших, подала", - зазначила Ірина.

За словами Панченко, вона до кінця не вірила, що зможе потрапити у виборчий список і те, що її обрали, було для неї серйозною несподіванкою.

"Вранці, перед тим, як все повинно було початися, мене попередили, що анкета пройшла перевірку і її підтримали на всіх рівнях. Потім додали, що теоретично мене можуть включити в партійний список... Коли назвали моє ім'я - я не повірила", - зазначає Панченко.

Ще великим потрясінням для кандидата стали наступні події - атака в пресі, де її представили "мажором" і "тусовщицею". У своєму інтерв'ю Панченко спростовує цей статус.

"4 роки тому я дійсно відсвяткувала день народження в одному із зазначених закладів. Це подали так, що я постійно туди ходжу. Але це цілковита брехня!.. Відкопали мої фотографії, які я зробила для особистого архіву. У нас що - шаріат? Дівчатам не можна фотографуватися з відкритим обличчям?" - пояснила представник "Слуги народу".

Вона зазначила, що вважає подібні атаки на молодих політиків, які прагнуть змінити країну на краще - є "вакциною, яку хтось вирішив провчити молодь, щоб не пробували займатися політикою".

"Люди, які давно в політиці, до цього, мабуть, звикли. Може для них це не проблема - а мені від ситуації досі не по собі... виходить так, що шукали нові обличчя, без досвіду, але давати їм дорогу - не готові. Багаті не підходять - бо вкрали, бідні - бо будуть красти, старі - тому пов'язані зі старими схемами, нові - тому що без досвіду. І що робити? Хто тоді потрібен?" - запитує Ірина і зазначає, що все ж вірить у зміни на краще, і "хотіла б стати частиною цих змін".