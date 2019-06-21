Поліція почала розслідувати обливання фарбою консульства Білорусі у Львові

Поліція почала розслідувати обливання 21 червня фарбою почесного консульства Республіки Білорусь на вул. Героїв УПА у Львові.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами, повідомлення про інцидент надійшла від дипломатичної установи у Франківський відділ поліції Львова.

"Невідомі облили фарбою вікно, двері і табличку з написом назви представництва іноземної держави", - сказав він.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та причетних до цього осіб

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, Близько 50 активістів в ніч на 26 листопада палили покришки біля генерального консульства Росії у Львові, протестуючи проти нападу Росії на українські кораблі.