Поліція почала розслідувати обливання фарбою консульства Білорусі у Львові

Поліція почала розслідувати обливання 21 червня фарбою почесного консульства Республіки Білорусь на вул. Героїв УПА у Львові.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nЗа його словами, повідомлення про інцидент надійшла від дипломатичної установи у Франківський відділ поліції Львова.\r\n"Невідомі облили фарбою вікно, двері і табличку з написом назви представництва іноземної держави", - сказав він.\r\nНа місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та причетних до цього осіб\r\nВідкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до п'яти років позбавлення волі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Близько 50 активістів в ніч на 26 листопада палили покришки біля генерального консульства Росії у Львові, протестуючи проти нападу Росії на українські кораблі.