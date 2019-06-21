26.06.19 10:30 Прес-конференція: "Підсумки п'яти років епохи Порошенка: дискримінація переселенців, інших постраждалих внаслідок війни та переслідування громадських лідерів. Що може змінити новий президент прямо зараз?"

26 червня 2019 року, о 10:30 в прес-центрі "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Підсумки п'яти років епохи Порошенка: дискримінація переселенців, інших постраждалих внаслідок війни та переслідування громадських лідерів. Що може змінити новий президент прямо зараз?"

Спікери:

Целовальніченко Наталія, член Громадської Ради при Міністерстві ТОТ, керівник ГО "Луганська правозахисна група"; Сар'ян Дмитро, медіатор, координатор територіального об'єднання організацій профспілок Національного форуму профспілок України в Запорізькій області; Омельченко Наталя, голова ГО "Активна громадянська позиція"; Шеляженко Юрій, головний редактор газети "Правдошукач", журналіст-розслідувач.

Єдине, що спромоглася на сьогодні зробити держава для переселенців та інших осіб, які постраждали внаслідок війни – це прийняти у вже далекому 2014р. Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", який має забезпечити для переселенців обсяг прав на рівні звичайного громадянина України.

Цькування та насильницькі дії щодо переселенців, які мешкають у місцях компактного поселення, адже вони є потенційною загрозою для влади, якщо здатні до самоорганізації.

Целовальніченко Наталія є однією з перших правозахисників, яка закликала владу, суспільство та самих переселенців до зміни парадигми у ставленні до переселенців, необхідність врахування їх справжніх потреб при прийнятті важливих державних рішень.

З 2016р. і до сьогодні вона та інші партнерські організації відстоюють права переселенців на статус потерпілого внаслідок війни в Україні та на повне відшкодування завданої їм шкоди, Целовальніченко Н. виступає за прийняття спеціального закону про статус потерпілого та сатисфакцію шкоди, створення спеціального фонду для такого відшкодування за рахунок цільових донорських коштів, монетізації санкцій проти агресора.

На сьогодні щодо Целовальніченко Н. як однієї з лідерів ВПО та адвоката розміщений найбільший обсяг негативної інформації, що має ознаки наклепу, маніпуляцій та є такою, що принижує її репутацію. Целовальніченко Н. вважає, що метою таких незаконних дій проти неї є знецінення та дискредитації її громадської позиції, ініціатив та адвокаційної кампанії щодо повного відшкодування шкоди всім постраждалим внаслідок війни в Україні.

З посиланням на такі неправдиві публікації, з використанням наклепу, з метою знищення її як громадського діяча та людини на Целовальніченко Н. намагаються нацькувати атовців та інших осіб, погрожують, вимагають припинити громадську правозахисну діяльність, перешкоджають встановленню прямого діалогу з важливих ініціатив з представниками нової влади.

На прес-конференцію запрошені всі особи, які публікували, розміщували, публічно висловлювали негативну інформацію, що має ознаки наклепу, маніпуляцій щодо Целовальніченко Н. та її діяльності, з ВИМОГОЮ про надання у присутності громадських активістів та журналістів ДОКАЗІВ ДОСТОВІРНОСТІ та ПРАВДИВОСТІ такої інформації.

Запрошення адресоване: редакції газети "Вільне слово", адміністрації сайту "ОРД", адміністрації сайту "Миротворець", журналісту Тетяні Заровній, голова ГО "Ти потрібен" Лілія Вірьовкіна та іншим особам. Адже всупереч стандартам журналістської етики, всупереч правовим принципам презумпції добропорядності, невинуватості недобросовісні журналісти та інші особи досі не виконали свої обов’язки згідно законодавства.

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