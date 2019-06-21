підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 червня 2019, пʼятниця, 17:45 295
Транспорт 2019-06-21T20:15:03+03:00
Українські Новини
Кличко підписав угоду з IFC щодо розвитку швидкісного транспортного коридору на Троєщину

Кличко підписав угоду з IFC щодо розвитку швидкісного транспортного коридору на Троєщину

Віталій Кличко. Фото: прес-служба КМДА.
Віталій Кличко. Фото: прес-служба КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко підписав угоду між КМДА та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) про надання консультативних послуг в сфері розвитку транспортної інфраструктури Києва, повідомляє офіційний сайт мера Києва.

“Для нас дуже важливо створити оптимальну транспортну модель, що зможе поліпшити сполучення між різними районами столиці. І в цьому напрямку ми раді співпрацювати і використовувати досвід наших партнерів. - Світовий досвід, щоб максимально ефективно використовувати ті можливості, які є в нашому місті. Ми говоримо про систему TRT (Troyeshina Rapid Transit)”, - сказав Кличко.

Фахівці Світового банку розробили рекомендації щодо поліпшення транспортної системи Києва. Влада міста і представники IFC разом готові розробити техніко-економічне обґрунтування для детального плану швидкісного коридору на Троєщину, здійснити технічну, фінансову та економічну оцінку варіантів реалізації проекту «Платформа міст Європи та Центральної Азії».

В результаті Міжнародна фінансова корпорація надасть КМДА звіт про доцільність розвитку Троєщинського швидкісного транспортного коридору, що включатиме у себе й технологічні альтернативні варіанти та інфраструктурні рішення, фінансові характеристики, екологічні і соціальні питання, план експлуатації та управління.

Мер Києва подякував преставникам IFC за те, що вони долучилися до вирішення питань розвитку транспортної інфраструктури столиці України.

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва

Архів
Новини
Під обстрілом був травмований український військовий 20:00
PR-директор фонду "Алкоголь Стоп" Мельник йде в Раду від "Слуги народу" 19:32
Конфігурацію парламенту визначать мажоритарники, – експерти 19:20
Футболіст Федецький балотується в Раду від "Слуги народу" 19:00
Три станції метро будуть закриті в Києві ввечері два дні поспіль 18:42
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
Поліція розповіла про нові подробиці смерті Тимчука 23:08
Зеленський підписав перший закон - про відпустки для людей, які всиновили дітей-сиріт 11:17
Новий варіант постанови Кабміну про ПСО - це компромісне рішення, що влаштовує всіх, - Буславець 12:39
USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі 13:03
більше новин
Партія "Соціальна справедливість" подала до ЦВК на реєстрацію документи своїх кандидатів у народні депутати ВРУ 14:45 Фото
21.06.19 13:30 Круглий стіл: "Парламентські перспективи: хто формуватиме склад наступного парламенту?" 12:45
Журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас 08:27
У Зеленського і в "Слузі народу" не хочуть коментувати тему ЛГБТ 10:07
Зеленський створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП 14:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok