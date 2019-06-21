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  • Напередодні введення нового ринку електроенергії до Києва прибув представник Держдепу США з питань енергоресурсів
21 червня 2019, пʼятниця, 17:44 166
Економіка 2019-06-21T20:15:03+03:00
Українські Новини
Напередодні введення нового ринку електроенергії до Києва прибув представник Держдепу США з питань енергоресур

Напередодні введення нового ринку електроенергії до Києва прибув представник Держдепу США з питань енергоресурсів

Електроенергія (ілюстрація). Фото: soloway.org.ua
Електроенергія (ілюстрація). Фото: soloway.org.ua

До Києва для обговорення з представниками української влади та бізнесу важливість проведення реформ у сфері енергетики прибув головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту США з питань енергоресурсів Кент Логсдон.

"Вітаємо в Києві головного заступника керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кента Логсдона, який прибув для обговорення важливості енергетичних реформ з представниками української влади та бізнесу", - повідомляється на сторінці посольства США в Україні в соціальній мережі Facebook.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустило в Україні Проект енергетичної безпеки. Про це повідомила директор Місії USAID. За цей період USAID направить на реалізацію проекту в українському енергетичному секторі 85 млн доларів. Основні аспекти роботи, згідно з програмою, - це ринки електроенергії, природного газу, централізованого теплопостачання та відновлюваних джерел енергії.

На даний момент ця програма є найбільшою для USAID в Україні. За словами директора агентства, це доводить готовність США до забезпечення енергетичної безпеки української держави.

1 липня повинен бути введений новий ринок електроенергії, якою є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС). Для своєчасного запуску ринку, Кабінетом Міністрів України на базі державного підприємства (ДП) "Енергоринок" створено 2 держпідприємства "Оператор ринку" та "Гарантований покупець".

Раніше повідомлялося, що USAID рекомендувало запустити ринок електроенергії 1 липня у безпечному режимі. Американські експерти вважають, що відкриття оптового ринку електроенергії в безпечному режимі збільшить ефективність роботи ринку та зменшить непередбачуваність ціноутворення. А також допоможе виявити проблемні питання в правила функціонування ринку та правової бази.

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