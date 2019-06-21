СБУ проти НАБУ: Демчина програв суд Ситнику

Суд відмовив колишньому першому заступнику голови Служби безпеки України Павлу Демчині в позові до директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника про захист честі і гідності.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Так, Демчину обурило те, що 3 жовтня 2018 року Ситник публічно на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради звинуватив першого заступника голови СБУ в провокаціях, які полягали, зокрема, у замовних акціях протесту і в розвішуванні портретів директора НАБУ в метрополітені Києва.

Позивач звернувся в суд з позовом і просив визнати заяви Ситника недостовірною інформацією, що принижує честь, гідність та ділову репутацію.

Демчина просив суд зобов'язати директора Національного антикорупційного бюро спростувати свої слова, у тому числі, шляхом зачитування резолютивній частині судового рішення у прямому ефірі каналів "Прямий", "112 Україна", "Громадське" і "Радіо Свобода".

Екс-перший заступник голови СБУ у своєму позові зазначив, що Ситник не довів його причетності до провокацій проти нього.

Позов почав розглядатися по суті з 3 травня поточного року.

Рішення було винесено на початку червня в спрощеному порядку позовного провадження, тобто без виклику в суд учасників справи.

Дослідивши матеріали справи, суд повністю відмовив Демчині в позовних вимогах.

Суд вирішив, що Ситник в своїй заяві висловив лише оціночне судження, а не стверджував якісь факти.

"Інформація, яка була поширена 03.10.2018 року директором Національного антикорупційного бюро України сама по собі не містить негативного навантаження, а набуває такого тільки в інтерпретації позивача", - зауважив суд.

Також суд підкреслив, що Демчина був вищою посадовою особою в СБУ і повинен був бути готовий до підвищеної уваги до своєї персони.

Як повідомляли Українські Новини, 3 жовтня 2018 року директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник звинуватив першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчину і депутата Верховної Ради Сергія Березенко (фракція "Блок Петра Порошенко") в провокаціях проти нього.

Він зазначив, що акції з дискредитації НАБУ були організовані під будівлею бюро, зокрема під вікнами його заступника, а також біля будівлі комітетів Ради, куди він прийшов у середу.

Ситник запевнив, що провокації з розміщенням реклами НАБУ не будуть гальмом у подальшому розслідуванні резонансних справ.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи стоять за акціями та рекламою з його зображенням в метро Березенко і Демчина, Ситник відповів ствердно.